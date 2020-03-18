Il cloud offre una miriade di benefici all'azienda, tra cui flessibilità, agilità, portabilità e controllo dei costi. A questi vantaggi si aggiunge però la complessità della gestione del cloud e della distribuzione delle app in esso contenute. Kubernetes è una piattaforma di orchestrazione dei container che può contribuire ad alleviare tali complessità.

I cluster forniscono la base architettonica per Kubernetes. Pensa ai cluster come a blocchi di costruzione che permettono una consegna rapida e controllata di app cloud. Un cluster Kubernetes è un insieme di macchine collegate che lavorano insieme come un'unica unità. Sono costituiti da nodi worker che rappresentano un host di calcolo su cui si possono implementare, eseguire e gestire app containerizzate . I nodi worker sono gestiti da nodi master, che programmano i container sui nodi worker scegliendo dove distribuirli in base alla capacità disponibile e alla configurazione definita dall'utente.

Gli script specificano la configurazione del container e quali risorse sono necessarie per eseguire l'app, come storage persistente, servizi e così via. In Kubernetes, i pod sono le unità dispiegabili più piccole in un cluster e raggruppano contenitori che devono essere trattati come un'unica unità. Kubernetes crea pod per ospitare istanze di applicazione. I pod contengono uno o più container di app e condividono risorse, ad esempio informazioni di storage o rete.