Rivolgendosi al collaboratore di lunga data IBM, ExxonMobil ha incaricato iX, il team di progettazione specializzato di IBM Services™, di aiutarla a sviluppare la sua offerta. Per progettare un'app in base alle esigenze e al comportamento degli utenti, iX ha iniziato acquisendo una conoscenza diretta dell'esperienza del cliente alla stazione di servizio. "La ricerca sui consumatori è estremamente importante ed è esattamente ciò che ha fatto IBM", afferma Miller. “IL team è andato alla stazione di servizio, ha osservato le persone, ha posto loro delle domande e si è messo a parlare con loro. Sembra così facile, ma è fondamentale se vuoi costruire in un certo modo."

La combinazione di questa ricerca con gli obiettivi aziendali della ExxonMobil per l'app ha fornito i parametri di progettazione iniziali per il lavoro di prototipazione e sviluppo di iX. "La nostra metodologia consente a ExxonMobil di operare come una startup nella costruzione di un nuovo prodotto," afferma Alon Kronenberg, IBM iX Chief Technology Officer and Industrial Leader. "Si tratta di un approccio di sviluppo agile, che si svolge in periodi di due settimane, il che ci dà la straordinaria possibilità di cambiare marcia man mano che le priorità del progetto si sviluppano e le realtà aziendali cambiano."

Per creare la piattaforma di hosting flessibile e assolutamente sicura offerta da ExxonMobil's, iX ha orchestrato una migrazione dall'ambiente di hosting privato dell'azienda a un'infrastruttura IBM Cloud più scalabile. Lavorando a stretto contatto con IBM Managed Security Services, iX coordina l'erogazione di una rigorosa protezione multilivello per l'ambiente, tra cui il monitoraggio e la mitigazione delle minacce che si evolvono con rischi in continua evoluzione.

La scalabilità rapida e semplice della piattaforma cloud consente a iX di regolare o estendere rapidamente le funzionalità di sicurezza dell'ambiente. "Essere in grado di realizzare nuovi componenti delle infrastrutture in brevissimo tempo ci dà elevata flessibilità per aggiungere meccanismi di sicurezza mirati secondo necessità", afferma Kronenberg.

Cloud basato su container per una scalabilità ottimale

Durante la migrazione sul cloud, IBM ha spostato i workload di ExxonMobil su un'architettura basata su container gestita con IBM Cloud Kubernetes Service. Con il servizio Kubernetes, il team IBM che gestisce e fa funzionare l'ambiente ExxonMobil può rispondere all'aumento della domanda quasi in tempo reale, lanciando ulteriori container per espandere la capacità.

"Se il sistema stabilisce che stiamo raggiungendo determinate soglie in termini di utilizzo, facciamo partire istantaneamente altri container per distribuire il carico", spiega Kronenberg. "IBM Cloud Kubernetes Service ha cambiato le carte in tavola in termini di capacità di scalare, oltre ad aggiungere una grande resilienza alla nostra soluzione."

Lo stack di soluzioni per l'offerta digitale di ExxonMobil include anche il software IBM Db2 on Cloud per fornire una capacità di database che si espande secondo necessità e il middleware IBM MobileFirst® Platform Foundation for iOS per eseguire e gestire l'app sui dispositivi degli utenti.

Inoltre, la soluzione incorpora la piattaforma IBM Watson Campaign Automation per supportare ExxonMobil nell'implementazione e nel monitoraggio di campagne di marketing mirate in base alla posizione, alle preferenze, ai livelli di fedeltà e ad altri punti chiave dei dati del cliente.