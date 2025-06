La nostra strategia per l'infrastruttura ibrida IBM è progettata per offrire valore ai clienti con un approccio incentrato sui risultati. Siamo specializzati nella fornitura di soluzioni per workload ibridi, su misura per applicazioni aziendali critiche, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Pianificazione delle risorse aziendali (ERP) Gestione dei dati Altre applicazioni aziendali Applicazioni AI

Questo approccio flessibile alla piattaforma soddisfa le esigenze di oggi e anticipa quelle di domani, consentendo di aggiungere nuove soluzioni per i workload man mano che la nostra roadmap del prodotto si evolve. Gli attributi chiave della nostra strategia includono una maggiore workload automation, servizi di piattaforma, supporto integrato con AI e un'esperienza unificata per tutte le offerte.