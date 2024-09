Cos'è l'orchestrazione di contenitori?

I container sono componenti applicativi leggeri ed eseguibili che combinano il codice sorgente dell'applicazione con tutte le librerie e le dipendenze del sistema operativo (SO) necessarie per eseguire il codice in qualsiasi ambiente.

La possibilità di creare container esiste da decenni, ma è diventata ampiamente disponibile nel 2008 quando Linux ha incluso la funzionalità dei container nel proprio kernel. Successivamente è stata ampiamente utilizzata con l'arrivo della piattaforma di containerizzazione open source Docker nel 2013. (Docker è così diffuso che "container Docker" e "container" sono spesso usati in modo intercambiabile.)

Poiché sono più piccoli, più efficienti in termini di risorse e più portabili rispetto alle macchine virtuali (VM), i container - e più specificamente i microservizi containerizzati o le funzioni serverless - sono diventati di fatto le unità di calcolo delle moderne applicazioni cloud-native. (Per ulteriori informazioni sui vantaggi dei contenitori, vedi la visualizzazione interattiva dei dati riportata di seguito)

In piccole quantità, i container sono abbastanza facili da implementare e gestire manualmente. Nella maggior parte delle organizzazioni, però, il numero di applicazioni containerizzate sta crescendo rapidamente e la loro gestione su larga scala, soprattutto nell'ambito di una pipeline di integrazione continua/fornitura continua (CI/CD) o DevOps, è impossibile senza l'automazione.

Qui entra in gioco l'orchestrazione dei container, che automatizza le operazioni di implementazione ed esecuzione di applicazioni e servizi containerizzati. Secondo una recente ricerca IBM, il 70% degli sviluppatori che utilizzano container dichiara di utilizzare una soluzione di orchestrazione dei container e il 70% di questi dichiara di utilizzare un servizio di orchestrazione dei container completamente gestito (gestito nel cloud) nella propria organizzazione.