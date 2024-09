Cos'è Knative?

Knative poggia su Kubernetes e aggiunge tre componenti principali o primitive: Build, Serving ed Eventing.

Build



Il componente Knative Build automatizza il processo di trasformazione del codice sorgente in un container. Questo processo in genere comporta una serie di passi, tra cui:

Estrarre il codice sorgente da un repository di codici, come GitHub

Installare le dipendenze sottostanti - come le variabili d'ambiente e le librerie software - di cui il codice ha bisogno per essere eseguito

Creare le immagini del container

Inserire le immagini del container in un registro dove Kubernetes (e altri sviluppatori) possano trovarle.

Knative usa le API Kubernetes e altri strumenti per il suo processo Build. Uno sviluppatore può creare un singolo manifest (di norma un file YAML ) che specifica tutte le variabili - ubicazione del codice sorgente, dipendenze richieste, ecc. - e Knative usa il manifest per automatizzare la costruzione del container.

Serving



Il componente Serving implementa ed esegue i container come servizi Knative scalabili. Questo componente fornisce le seguenti importanti funzionalità:

La configurazione definisce e mantiene lo stato di un servizio. Fornisce anche la gestione delle versioni: ogni modifica alla configurazione crea una nuova versione del servizio e le versioni precedenti vengono salvate.





intelligente dei servizi consente agli sviluppatori di indirizzare il traffico a diverse versioni del servizio. Supponiamo di aver creato una nuova versione di un servizio, ma di volerla implementare a un sottoinsieme di utenti prima di migrare tutti gli utenti. L' instradamento intelligente dei servizi ti consente di instradare una percentuale delle richieste degli utenti al nuovo servizio e il resto delle richieste a una versione precedente; man mano che diventi più sicuro del nuovo servizio, puoi instradare più traffico verso di esso. Scalabilità automatica. Knative può scalare i servizi fino a migliaia di istanze; può anche scalarli fino a zero - cioè, nessuna istanza del container - cosa fondamentale per supportare applicazioni serverless .

Knative Serving prende in prestito l' instradamento intelligente dei servizi da Istio, un'altra applicazione dell'ecosistema Kubernetes. una rete di servizi open-source per Kubernetes. Istio fornisce anche l' autenticazione per le richieste di servizio, la crittografia automatica del traffico per una comunicazione sicura tra i servizi e metriche dettagliate sui microservizi e le operazioni di funzioni serverless che gli sviluppatori e gli amministratori possono utilizzare per ottimizzare l'infrastruttura. (Per ulteriori dettagli su come Knative utilizza Istio, leggi "Istio and Knative: Extending Kubernetes for a New Developer Experience".)

Eventing



Il componente Eventing di Knative consente a diversi eventi di attivare i relativi servizi e funzioni basati sui container. Knative accoda e fornisce questi eventi ai container appropriati, quindi non è necessario scrivere script o implementare middleware per la funzionalità. Knative gestisce anche i canali, che sono code di eventi tra cui gli sviluppatori possono scegliere, e il bus, una piattaforma di messaggistica che fornisce eventi ai container. Consente anche agli sviluppatori di impostare i feed, che collegano un evento a un'azione che deve essere eseguita dai container.

Le origini Event Knative rendono più facile per gli sviluppatori creare connessioni a produttori di eventi di terze parti. Eventing di Knative creerà automaticamente la connessione al produttore di eventi e instraderà gli eventi generati. Non è necessario capire come farlo programmaticamente - Knative svolge tutto il lavoro.