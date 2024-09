Cos'è Istio?

I principali vantaggi di una service mesh includono funzionalità migliorate di debug, monitoraggio, instradamento, sicurezza e utilizzo efficace. Istio quindi gestirà un gruppo di servizi più ampio con minore sforzo.

Debug migliorato

Supponiamo, ad esempio, che un servizio abbia più dipendenze. Il servizio pay_claim di una compagnia di assicurazioni richiama il servizio deductible_amt, che richiama il servizio is_member_covered, e così via. Una catena di dipendenze complessa potrebbe avere 10 o 12 chiamate di servizi. In caso di errore di uno di questi 12 servizi, si verificherà una serie di errori a cascata che causerà un errore di tipo 500, 400 o forse di mancata risposta.

Per effettuare il debug di questa serie di chiamate, è possibile utilizzare una traccia di stack. Sul frontend, gli sviluppatori lato client possono visualizzare quali elementi vengono rifiutati dai server web, in quale ordine, ed esaminarli. I programmatori di frontend possono ottenere un diagramma a cascata per assistenza nel debug.

Quello che l'esempio non mostra è cosa succede nel data center, in che modo il callback=parselLotamaAudiences richiama altri quattro servizi Web e quali rispondono più lentamente. In seguito vedremo come Istio fornisca strumenti per tracciare le chiamate delle funzioni in un diagramma molto simile a questo.

Monitoraggio e osservabilità

I team DevOps e l'amministrazione IT possono avere la necessità di osservare il traffico per esaminare la latenza, il time-in-service, gli errori come percentuale di traffico e così via. Spesso necessitano di un dashboard. Un dashboard fornisce una visualizzazione della somma o della media dii quelle metriche nel tempo - a volte con la possibilità di eseguire il "drill down" ad uno specifico nodo, servizio o pod. Kubernetes non fornisce questa funzionalità in modo nativo.

Politica

Per impostazione predefinita, Kubernetes consente a ogni pod di inviare il traffico a ogni altro pod. Istio consente agli amministratori di creare una politica per limitare i servizi che possono interagire tra loro. Così, ad esempio, i servizi possono richiamare solo altri servizi con dipendenze reali. Un'altra politica per mantenere attivi i servizi è un limite di percentuale, che impedirà al traffico in eccesso di intasare un servizio ed eviterà gli attacchi DoS (Denial of Service).

Instradamento e bilanciamento del carico

Per impostazione predefinita, Kubernetes fornisce un bilanciamento del carico round-robin. Se sono disponibili sei pod che forniscono un microservizio, Kubernetes fornirà una funzione di bilanciamento del carico, o "servizio", che invia richieste a ogni pod in ordine crescente e ciclico. Ma, a volte, un'azienda implementerà diverse versioni dello stesso servizio in produzione.

L'esempio più semplice è la distribuzione blu/verde. In questo caso, il software potrebbe creare una versione completamente nuova dell'applicazione in produzione, senza indirizzare gli utenti di produzione a questa applicazione. Una volta promossa la nuova versione, l'azienda può mantenere i vecchi server in funzione per accelerare lo switchback in caso di errore.

Con Istio, questa operazione è semplice come utilizzare i tag in un file di configurazione. Gli amministratori possono anche utilizzare le etichette per indicare a quale tipo di servizio connettersi e creare regole in base alle intestazioni. Così, ad esempio, gli utenti beta possono essere instradati a un pod "canary" con la build migliore e più recente, mentre gli utenti regolari vanno alla build di produzione stabile.

Interruzione del circuito

Se un servizio è sovraccarico o indisponibile, le richieste aggiuntive avranno esito negativo, continuando a sovraccaricare il sistema. Poiché Istio tiene traccia di errori e ritardi, può forzare una pausa - consentendo il ripristino di un servizio - dopo un numero specifico di richieste impostato dalla politica. È possibile far rispettare questa politica in tutto il cluster, creando un piccolo file di testo e indicando a Istio di utilizzarlo come nuova politica.

Sicurezza

Istio fornisce identità, politica e crittografia per impostazione predefinita, oltre alle funzioni AAA (Authentication, Authorization, Audit - Autenticazione, Autorizzazione, Audit). Eventuali pod gestiti che comunicano tra loro utilizzeranno il traffico codificato, impedendo qualsiasi intrusione. Il servizio di identità, unito alla crittografia, assicura che nessun utente non autorizzato possa eseguire chiamate di servizio "fake" o "spoof". AAA fornisce ai professionisti della sicurezza e delle operazioni gli strumenti necessari per attività di monitoraggio meno sovraccariche.

Amministrazione semplificata

Le applicazioni tradizionali richiedono ancora le funzioni di identificazione, creazione delle politiche e sicurezza offerte da Istio. Ciò ha portato i programmatori e gli amministratori a utilizzare un livello di astrazione errato, reimplementando le stesse regole di sicurezza più volte per ogni servizio. Istio consente loro di lavorare al giusto livello, impostando una politica per il cluster tramite un unico pannello di controllo.