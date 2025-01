Cos'è un data center?

I data center gestiti e le strutture di colocation sono una scelta possibile per le organizzazioni che non dispongono dello spazio, del personale o delle competenze necessarie per gestire la propria infrastruttura IT on-premise. Queste opzioni sono ideali per coloro che preferiscono non ospitare un'infrastruttura propria e utilizzare le risorse condivise di un data center sul cloud pubblico.

In un data center gestito, l'azienda cliente noleggia server dedicati, spazio di archiviazione e hardware di rete dal provider, mentre il provider gestisce l'amministrazione, il monitoraggio e la gestione dell'azienda cliente.

In una struttura di colocation, l'azienda cliente possiede tutta l'infrastruttura e affitta uno spazio dedicato per ospitarla all'interno della struttura. Nel modello di colocation tradizionale, l'azienda cliente ha accesso esclusivo all'hardware e la piena responsabilità della sua gestione. Questo modello è ideale per la privacy e la sicurezza, ma spesso poco pratico, in particolare in caso di interruzioni ed emergenze. Oggi, la maggior parte dei fornitori di colocation offre servizi di gestione e monitoraggio per i clienti che li desiderano.

Spesso le aziende scelgono data center gestiti e strutture di colocation per ospitare tecnologie di backup remoto e disaster recovery (DR) per le piccole e medie imprese (PMI).