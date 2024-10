Alcune organizzazioni sono interessate alla potenza e al potenziale dell'hyperscale computing, ma non desiderano costruire un proprio data center, soprattutto dopo aver considerato tutti i costi associati.

La preoccupazione di queste aziende è comprensibile e legittima: gli investimenti necessari per intraprendere un'impresa tale sono significativi. A seconda delle strutture costruite, alcuni casi d'uso richiederanno milioni o addirittura miliardi di USD. Le aziende che costruiscono data center hyperscale devono sostenere diverse spese, sia durante la costruzione della struttura che durante il suo funzionamento. Un data center hyperscale non deve essere considerato un acquisto una tantum.

La colocation, invece, si ha quando un'azienda possiede un data center hyperscale e concede in uso le sue strutture, i server, la larghezza di banda e/o uno spazio alle aziende interessate che presumibilmente non dispongono di strutture di data center proprie.

L'ovvio vantaggio per l'azienda che affitta uno spazio nel data center esterno è che così facendo evita di dover effettuare un investimento su larga scala in un data center hyperscale. Da un altro punto di vista, ciò che l'azienda acquista quando affitta uno spazio in un data center è la flessibilità. Optando per la colocation, l'azienda può rimandare il significativo investimento in un data center hyperscale a un secondo momento, proteggendo le sue finanze.

Esiste anche un termine specifico per le aziende più piccole che entrano gradualmente in questo mercato: la retail colocation, che permette alle organizzazioni di iniziare lentamente. In genere, si svolge in questo modo: l'azienda configura i server all'interno di un ambiente in colocation e inizia a farsi un'idea del processo. Successivamente, inizia a sperimentare diverse implementazioni cloud, provando diverse configurazioni e verificandone l'adattamento.

Quindi, la colocation (e la retail colocation) consentono alle aziende di godere dei vantaggi dell'hyperscale, senza i grandi investimenti necessari per realizzarlo. D'altra parte, nessuno permetterà a un'azienda di utilizzare gratuitamente i propri data center hyperscale, come chiunque provi a negoziare un accordo del genere impara presto. Inoltre, se si sceglie di affittare queste strutture, è necessario accettare il fatto che un data center in colocation non offrirà la stessa soluzione perfetta di un data center hyperscale realizzato su misura.

Che si scelga di realizzare un data center hyperscale o di affittare uno spazio tramite un data center in colocation, le organizzazioni di solito hanno la necessità di nominare un integratore che si occupi di guidare il progetto attraverso tutti gli ostacoli possibili fino al suo completamento.

Nell'esempio di questo post, sei tu a svolgere il ruolo dell'integratore.