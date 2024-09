Cos'è la sostenibilità?

Oggi, gli OSS agiscono come un framework guida per le nazioni nel campo dello sviluppo sostenibile, anche se sono stati criticati per essere troppo ampi, ambiziosi e difficili da monitorare. I critici hanno affermato che alcuni obiettivi sono solo una soluzione a breve termine e richiedono dei compromessi (ad esempio, porre fine alla fame va a scapito della sostenibilità ambientale). Altri hanno notato sinergie tra gli obiettivi, sostenendo l’idea che la creazione di un futuro sostenibile richieda un approccio più completo che consideri tutte le dimensioni della sostenibilità.

Nel 2019, il Sustainable Development Solutions Network (SDSN), un’organizzazione no-profit avviata dalle Nazioni Unite, ha pubblicato un documento intitolato “Sei Trasformazioni per Raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS). "L'obiettivo era quello di fornire un approccio politico sistemico per raggiungere ciascun OSS, delineando le sei trasformazioni che devono avvenire.



Oltre agli OSS, esistono diverse pratiche sostenibili che le persone possono implementare nella loro vita quotidiana, come la riduzione degli sprechi alimentari, l'adozione di fonti di energia rinnovabile e la riduzione dell'impronta di carbonio. L’espressione “ridurre, riutilizzare, riciclare” ricorre spesso quando si parla di sostenibilità nel contesto quotidiano.



Per le aziende sono stati istituiti vari organi di governo per stabilire standard e fornire indicazioni in modo che le imprese possano bilanciare la crescita economica con la tutela dell’ambiente e il bene sociale. Un esempio è la Sustainability Accounting Standards Board (SASB), un'organizzazione no-profit che stabilisce e mantiene standard specifici di settore per aiutare a guidare la divulgazione di informazioni sulla sostenibilità da parte delle aziende agli investitori e ad altri stakeholder finanziari.

Analogamente, la International Sustainability Standards Board (ISSB) ha sviluppato standard di reporting specifici di settore per la sostenibilità in modo che le aziende abbiano uno scenario globale completo per la divulgazione della sostenibilità. Sia il SASB che l'ISSB svolgono un ruolo cruciale nel panorama aziendale odierno, poiché gli stakeholder richiedono maggiore trasparenza sulle iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG) delle aziende.