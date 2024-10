I primi leader della sostenibilità aziendale stanno applicando tecnologie digitali come IA, dati IoT, blockchain e cloud ibrido per contribuire a rendere operativa la sostenibilità su scala. In questo processo, molti stanno scoprendo delle opportunità per aumentare l'efficienza, rendendo i dipendenti più motivati e ispirati e i clienti più soddisfatti e fedeli. La chiave per una strategia di sostenibilità di successo è bilanciare i fattori ambientali con i differenziatori chiave e le richieste del mercato.

Il primo passo per creare una strategia sostenibile è assicurarsi che gli stakeholder abbiano una visione chiara e condivisa del futuro del business. Questo potrebbe richiedere un aiuto esterno per mettere tutti allo stesso livello. Gli esperti di IBM® Garage for Sustainability possono aiutare la tua organizzazione a identificare le sfide e le opportunità principali, a dare priorità alle azioni critiche e a misurare i risultati rispetto alla sostenibilità e agli obiettivi aziendali per ottenere risultati in settimane invece che in mesi.

Poi, segui un approccio strutturato nel tempo per implementare la tua vision sostenibile in ogni attività della tua organizzazione. Documenta tutto in un sistema di gestione ambientale con ruoli, responsabilità e rendicontazione definiti.

Infine, parti con iniziative concrete che generino risultati tangibili e misurabili e mostrino il valore delle tue scelte. Questo dimostrerà il valore della sostenibilità nel business per ottenere più buy in, creare slancio e scalare.