Net zero indica il punto in cui le emissioni globali nette di gas serra causate dall'uomo sono state ridotte il più vicino possibile allo zero, con eventuali emissioni residue rimosse permanentemente dall'atmosfera.

Trovare l'equilibrio giusto per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette di gas serra sarà estremamente impegnativo, poiché richiederà l'eliminazione di tutte le emissioni residue, in particolare nei settori in cui sono difficili da abbattere, come l'agricoltura e la produzione di acciaio, cemento e prodotti chimici. Si discute anche della validità di alcune tecniche di rimozione del carbonio ma, a prescindere da ciò, le quantità rimosse per bilanciare quelle emesse devono essere permanenti. Permanenti significa che con il passare degli anni non dovranno tornare nell'atmosfera, ad esempio attraverso la distruzione delle foreste o la cattura e lo stoccaggio inadeguati del carbonio.

Il concetto di zero emissioni nette di gas serra ha acquisito popolarità per la prima volta grazie all'Accordo di Parigi (link esterno a ibm.com), un accordo storico negoziato alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2015 (COP21) per limitare l'impatto delle emissioni di tali gas.

L'Accordo di Parigi prevede che il mondo raggiunga l'obiettivo del net zero nella seconda metà di questo secolo.