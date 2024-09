Cos'è la decarbonizzazione?

La decarbonizzazione è un processo di riduzione significativa o eliminazione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altri gas a effetto serra serra (GHG) dall’atmosfera.

Per evitare che la temperatura globale salga oltre 1,5 °C (2,7 °F) al di sopra dei livelli pre-industriali, molti Paesi hanno fissato obiettivi per raggiungere lo zero netto (net zero) delle emissioni di GHG entro il 2050. Net zero è il punto in cui le emissioni di gas serra immesse nell’atmosfera sono bilanciate da una quantità equivalente di gas serra rimossi dall’atmosfera. Sono necessari rapidi sforzi di decarbonizzazione per raggiungere lo zero netto di emissioni.

La decarbonizzazione richiede, come primo passo, una drastica riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dalle attività umane all’atmosfera. Per le emissioni residue che non è possibile eliminare è necessario adottare misure di rimozione dall’atmosfera.

Il termine "decarbonizzazione" in genere fa riferimento a tutte le emissioni di gas a effetto serra, tra cui anidride carbonica, metano, protossido di azoto, esafluoruro di zolfo, trifluoruro di azoto, perfluorocarburi e idrofluorocarburi. La potenza dei gas a effetto serra è misurata dal loro potenziale di riscaldamento globale (GWP) (link esterno a ibm.com), espresso in equivalenti di CO2.