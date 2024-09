Cos'è la CSRD?

L'EFRAG ha sviluppato l'ESRS per allinearsi alla Task Force on Climate-related Financial Disclosures e al Global Reporting Index. Inoltre, il regolamento UE sulla tassonomia, entrato in vigore nel 2021, impone alle aziende di rendere pubbliche le prestazioni di sostenibilità delle loro attività e di riportare queste informazioni nelle divulgazioni CSRD.

Ora, la CSRD conterrà e fornirà le informazioni di cui le entità finanziarie hanno bisogno per conformarsi alla Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Le informazioni comunicate dalle società per la divulgazione CSRD aiuteranno i consulenti finanziari e i partecipanti al mercato a rispettare gli obblighi dell'SFDR. In questo modo si creerà un flusso di dati tra le agenzie, il che aiuterà le organizzazioni a fornire report accurati per garantire la conformità.

L'armonizzazione degli obblighi di rendicontazione della sostenibilità in tutta l'UE è possibile grazie all'allineamento delle diverse normative. Questo coordinamento fornisce agli stakeholder e ai consumatori informazioni coerenti sull'impatto ambientale delle aziende.