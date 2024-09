Cos’è il SASB?

L’approccio di definizione degli standard del SASB, basato sulla specificità del settore e sulla rilevanza finanziaria, fornisce una solida base per la divulgazione di informazioni sulla sostenibilità. Le funzionalità SASB includono:

Applicabilità globale

Gli standard SASB mirano a fornire agli investitori informazioni sulla sostenibilità che siano rilevanti, affidabili e confrontabili per aziende dislocate in tutto il globo. La maggior parte dei parametri SASB hanno carattere di rilievo per aziende e investitori su scala globale. Le metriche restanti sono in fase di ulteriore analisi per migliorare la loro applicabilità globale.

La materialità finanziaria

Gli standard SASB vogliono di identificare le problematiche ESG più rilevanti per la performance finanziaria di aziende che operano in 77 settori diversi. Le informazioni sulla sostenibilità sono considerate finanziariamente rilevanti se la loro omissione o il loro travisamento potrebbero alterare sostanzialmente il profilo di rischio di una società o influenzare l'allocazione di capitali.

Metriche basate su fatti

Il SASB Standards Board (l'organo di SASB che si occupa della definizione degli standard) raccoglie prove da fonti esterne per stabilire l'impatto finanziario di ogni problematica di sostenibilità identificata su tutti i settori economici interessati. Per assicurare la pertinenza delle problematiche ESG per un dato settore nel corso tempo, l'organo prende in esame anche i fattori normativi, ambientali e finanziari del settore analizzato.

Specificità settoriale

Specificità settoriale: Gli standard SASB si focalizzano sul miglioramento della disclosure delle problematiche ESG settoriali, in quanto non tutti gli aspetti di sostenibilità sono ugualmente importanti per tutti i settori. A volte la medesima problematica può manifestarsi in modi diversi in settori diversi.

Informati sul mercato

Lo Standards Board sollecita input da parte delle parti interessate rilevanti – aziende, investitori e altri attori di mercato – nel considerare le questioni di sostenibilità che dovrebbero essere divulgate per un dato settore.