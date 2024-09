La gestione dell'energia consiste nel monitoraggio, controllo e ottimizzazione proattivi e sistematici del consumo energetico di un'organizzazione per preservare l'uso e ridurre i costi.

La gestione dell'energia include azioni minori come il monitoraggio delle bollette energetiche mensili e il passaggio a lampadine a risparmio energetico. Può comportare miglioramenti più estesi come l'integrazione dell'isolamento, l'installazione di una copertura riflettente sul tetto o il miglioramento delle attrezzature HVAC (riscaldamento e raffreddamento) per ottimizzare le prestazioni energetiche.

La gestione dell'energia include anche attività più elaborate, come la creazione di proiezioni finanziarie per commissionare servizi energetici rinnovabili, altri miglioramenti per il consumo di energia pulita e la riduzione dei costi energetici per i prossimi anni.

I programmi di gestione dell'energia più sofisticati utilizzano al meglio la tecnologia. Ad esempio, il software di monitoraggio delle utility prevede il futuro utilizzo dell'energia e ne pianifica i budget, aiutando i responsabili delle decisioni aziendali a garantire che la strategia di gestione energetica sia correlata agli obiettivi e alla pianificazione finanziaria. Il software di gestione aziendale utilizza IoT, connettività avanzata e big data, consentendo a una società di utilizzare al meglio l'analytics dei dati per una migliore gestione delle strutture e di affrontare le sfide legate al consumo e alla gestione dell'energia.