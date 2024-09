Ti sei impegnato a ridurre l'impatto ambientale della tua organizzazione, ma devi affrontare molti interrogativi mentre persegui gli obiettivi di sostenibilità. La pressione per adottare strategie IT sostenibili e iniziative ESG, bilanciando al contempo i ricavi, i rischi e il ritorno per gli azionisti, pone una vera e propria sfida.

Ora puoi avere un riscontro immediato sul consumo energetico ottimizzando il modo in cui allochi le risorse dell'infrastruttura IT sulle applicazioni in tutto l'ecosistema. Quando le applicazioni consumano solo quanto necessario per funzionare, puoi aumentare l'uso, ridurre i costi energetici e le emissioni di carbonio e ottenere operazioni costantemente efficienti. La piattaforma IBM Turbonomic usa l'automazione intelligente per aiutarti a fare proprio questo.