Poiché Turbonomic aiuta il team a identificare le opportunità di riequilibrio delle risorse nel centro dati IBM Hursley, il team è ora meglio equipaggiato per massimizzare l'utilizzo dell'infrastruttura esistente senza sacrificare le prestazioni. Questa capacità di massimizzare l'utilizzo comporta vantaggi finanziari e ambientali, in quanto aiuta il team a ridurre le future spese sugli investimenti (CapEx). Estendendo l'uso dell'infrastruttura esistente, il team IBM Hursley evita spese inutili per il nuovo hardware e le spese operative per alimentarlo e raffreddarlo. Questo consolidamento continuo ottimizzato per le prestazioni riduce anche l'impronta di carbonio di IBM Hursley, riducendo l'elettricità necessaria per alimentare e raffreddare l'infrastruttura non necessaria.

"Pensala in questo modo", consiglia Holyoake. "Non si lascia il motore dell'auto acceso mentre si è in ufficio, solo nel caso in cui se ne abbia bisogno. Allora perché lasci che le tue risorse hardware rimangano inutilizzate quando invece potresti utilizzarle? IBM Turbonomic contribuisce a garantire il completo utilizzo e l'ottimizzazione della tua infrastruttura per assicurare le prestazioni e ridurre al minimo i costi, sia dal punto di vista finanziario che da quello ambientale".

Il team IBM Hursley si affida a Turbonomic anche per pianificare la crescita. Utilizzano la visibilità full-stack di IBM Turbonomic per valutare l'impatto dell'aggiunta o della rimozione di risorse nei cluster prima di implementare tali modifiche. Questa capacità di esaminare diverse decisioni in materia di risorse prima di agire ha già aiutato il team a ottimizzare i piani CapEx. Con Turbonomic, Holyoake e il suo team hanno a disposizione i dati necessari per sviluppare piani di crescita precisi e tracciare la quantità esatta e le specifiche delle sostituzioni hardware, in modo da ridurre al minimo gli sprechi.

Guardando al futuro, il team di IBM Hursley prevede di espandere il proprio utilizzo delle azioni relative alle risorse automatizzate di Turbonomic in tutto l'ambiente e nelle integrazioni di Turbonomic. Continueranno a esplorare nuovi modi in cui possono contare sull'automazione alimentata dall'AI per ridurre i rifiuti e accelerare il percorso verso la neutralità del carbonio.

Sin dagli anni '50, IBM Hursley è stata la culla di un'innovazione significativa e di un cambiamento duraturo all'interno del settore tecnologico e oltre. In quest'epoca di cambiamenti climatici, il team di Hursley porterà avanti questa eredità di esplorazione e innovazione intraprendendo ogni azione possibile per sostenere l'obiettivo di IBM di raggiungere l'azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2030. L'automazione è stata e continuerà a essere una parte importante di questo viaggio.