L’industria energetica sta vivendo una transazione senza precedenti, andando nella direzione di un modello più incentrato sull’ecosistema in risposta a quattro fattori chiave oramai imprescindibili: decarbonizzazione, decentralizzazione, digitalizzazione e democratizzazione —, il tutto per arrivare all'obiettivo finale della transizione, ossia zero emissioni di carbonio.



Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, l'impatto della pandemia COVID-19, le interruzioni nelle supply chain globali e la diversificazione delle risorse fiscali volte a mantenere accessibili i prezzi di cibo e carburante, hanno rallentato l'avvicinamento all'Obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG 7), cioè garantire l'accesso a energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna entro il 2030.

Questo è il momento migliore per le aziende del settore energetico e dei servizi di pubblica utilità per integrare la sostenibilità e assegnarle un ruolo centrale nella propria impresa. Le organizzazioni attente all'ambiente hanno imboccato la strada giusta per un successo a lungo termine,—consapevoli che è arrivato il momento di agire.