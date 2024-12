Soluzioni per il settore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

Tra condizioni meteorologiche estreme, requisiti normativi e la spinta globale verso l'energia sostenibile e rinnovabile, le società operanti nel settore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità hanno un compito arduo nel panorama geopolitico odierno.

Sono emerse delle tendenze all'interno del settore, tra cui:

Modernizzazione della rete per ottimizzare lo storage e ridurre al minimo le interruzioni

Risorse energetiche distribuite al consumatore come pannelli solari e batterie

Ottimizzazione operativa in tutto, dalla sostenibilità all'esperienza del cliente

Esplorazione di combustibili decarbonizzati per soluzioni a basse emissioni

Come possono le aziende rimanere competitive in questo nuovo panorama di generazione di energia? In due parole: trasformazione digitale.



Dalla gestione dei dati al coinvolgimento del cliente, scopri come le piattaforme di intelligenza artificiale enterprise-ready, i servizi di consulenza e le soluzioni basate sui dati di IBM utilizzano le ultime tecnologie digitali per trasformare e preparare al futuro la tua attività nel settore dei servizi di pubblica utilità.