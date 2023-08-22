Vari casi d'uso diventano realtà quando si utilizza l'AI generativa per le tecnologie del gemello digitale in un settore ad alta intensità di asset come quello dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Consideriamo alcuni esempi di casi d'uso dei nostri clienti in questo settore:

Insight visivi. Creando un foundation model di varie classi di asset di utility (ad esempio, torri, trasformatori e linee) e utilizzando immagini visive su larga scala e l'adattamento alla configurazione del cliente, possiamo utilizzare le architetture di reti neurali. Possiamo utilizzarlo per scalare l'uso dell'AI nell'identificazione di anomalie e danni agli asset delle utility, rispetto alla revisione manuale dell'immagine. Asset performance management. Creiamo foundation model su larga scala basati su dati di serie temporali e sulla loro correlazione con ordini di lavoro, previsioni degli eventi, punteggi dello stato di salute, indici di criticità, manuali utente e altri dati non strutturati per il rilevamento delle anomalie. Utilizziamo i modelli per creare singoli gemelli di asset che contengono tutte le informazioni storiche accessibili per le operazioni attuali e future. Servizi sul campo. Utilizziamo le attività di retrieval-augmented generation per creare una funzione di domanda-risposta o un chatbot conversazionale multilingue (basato su documenti o contenuti dinamici provenienti da un'ampia base di conoscenze) che forniscano assistenza sul campo in tempo reale. Questa funzionalità può influire notevolmente sulle prestazioni del personale addetto ai servizi sul campo e aumentare l'affidabilità dei servizi energetici rispondendo a domande specifiche sugli asset in tempo reale, senza dover reindirizzare l'utente finale alla documentazione, ai link o a un operatore umano.

L'AI generativa e i modelli linguistici in grandi dimensioni (LLM) introducono nuovi rischi nel campo dell'AI e non pretendiamo di avere tutte le risposte alle domande introdotte da queste nuove soluzioni. IBM è consapevole che promuovere la fiducia e la trasparenza nell'AI non è una sfida tecnologica, bensì una sfida socio-tecnologica.

Vediamo una grande percentuale di progetti di AI bloccarsi nella fase della prova di concetto, per motivi che vanno dal disallineamento con la strategia aziendale alla mancanza di fiducia nei risultati del modello. IBM riunisce una vasta esperienza nella trasformazione, competenze di settore e tecnologie proprietarie e dei partner. Con questa combinazione di competenze e partnership, IBM Consulting è particolarmente adatta per aiutare le aziende a sviluppare la strategia e le funzionalità per rendere operativa e scalare un'AI affidabile che consenta di raggiungere i propri obiettivi.

Attualmente, IBM è una delle poche aziende sul mercato che fornisce soluzioni di AI e dispone di uno studio di consulenza dedicato ad aiutare i clienti nell'uso sicuro e responsabile dell'AI. Il Center of Excellence for Generative AI di IBM aiuta i clienti a rendere operativo l'intero ciclo di vita dell'AI e a sviluppare soluzioni di AI generativa eticamente responsabili.

Il percorso di utilizzo dell'AI generativa dovrebbe: a) essere guidato da tecnologie aperte; b) garantire che l'AI sia responsabile e governata per creare fiducia nel modello; c) responsabilizzare coloro che utilizzano la tua piattaforma. Crediamo che l'AI generativa possa rendere reale la promessa del gemello digitale per le società di energia e servizi di pubblica utilità mentre modernizzano la loro infrastruttura digitale per la transizione all'energia pulita. Interagendo con IBM Consulting, può diventare un creatore di valore AI, il che le consente di addestrare, distribuire e governare dati e modelli AI.