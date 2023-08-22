Un gemello digitale è la rappresentazione digitale di un asset. Utilizza dati del mondo reale (sia in tempo reale che storici) combinati con modelli di ingegneria, simulazione o machine learning (ML) per migliorare le operazioni e supportare il processo decisionale umano.
Per utilizzare i benefici di un gemello digitale, è necessario un livello di integrazione di dati e logica, nonché una presentazione basata sui ruoli. Come illustrato nella Figura 1, in qualsiasi settore ad alta intensità di asset, come le industrie di energia e servizi di pubblica utilità, è necessario integrare vari set di dati, come:
Per il livello di presentazione, puoi utilizzare varie funzionalità, come la modellazione 3D, la realtà aumentata e vari punteggi dello stato di salute, nonché indici di criticità basati su modelli predittivi. IBM crede fermamente che le tecnologie aperte siano la base necessaria per il gemello digitale.
Quando si utilizzano le tecnologie di modellazione ML e AI tradizionali, è necessario un addestramento mirato dei modelli AI, con un elevato grado di addestramento supervisionato dagli esseri umani. Questo ha rappresentato un grosso ostacolo all'utilizzo dei dati (storici, attuali e predittivi), generati e gestiti in processi e tecnologie isolati.
Come illustrato nella Figura 2, l'uso dell'AI generativa aumenta la potenza del gemello digitale simulando un numero qualsiasi di stati di oggetti fisicamente possibili e contemporaneamente ragionevoli, inserendoli nelle reti del gemello digitale.
Queste funzionalità possono aiutare a determinare continuamente lo stato dell'oggetto fisico. Ad esempio, le mappe di calore possono mostrare dove si possono verificare rallentamenti nella rete elettrica a causa di un'ondata di calore prevista per l'uso intensivo dell'aria condizionata (e come questi potrebbero essere risolti con una commutazione intelligente). Oltre alla base di tecnologia aperta, è importante che i modelli siano affidabili e specifici per l'ambito aziendale.
Vari casi d'uso diventano realtà quando si utilizza l'AI generativa per le tecnologie del gemello digitale in un settore ad alta intensità di asset come quello dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Consideriamo alcuni esempi di casi d'uso dei nostri clienti in questo settore:
L'AI generativa e i modelli linguistici in grandi dimensioni (LLM) introducono nuovi rischi nel campo dell'AI e non pretendiamo di avere tutte le risposte alle domande introdotte da queste nuove soluzioni. IBM è consapevole che promuovere la fiducia e la trasparenza nell'AI non è una sfida tecnologica, bensì una sfida socio-tecnologica.
Vediamo una grande percentuale di progetti di AI bloccarsi nella fase della prova di concetto, per motivi che vanno dal disallineamento con la strategia aziendale alla mancanza di fiducia nei risultati del modello. IBM riunisce una vasta esperienza nella trasformazione, competenze di settore e tecnologie proprietarie e dei partner. Con questa combinazione di competenze e partnership, IBM Consulting è particolarmente adatta per aiutare le aziende a sviluppare la strategia e le funzionalità per rendere operativa e scalare un'AI affidabile che consenta di raggiungere i propri obiettivi.
Attualmente, IBM è una delle poche aziende sul mercato che fornisce soluzioni di AI e dispone di uno studio di consulenza dedicato ad aiutare i clienti nell'uso sicuro e responsabile dell'AI. Il Center of Excellence for Generative AI di IBM aiuta i clienti a rendere operativo l'intero ciclo di vita dell'AI e a sviluppare soluzioni di AI generativa eticamente responsabili.
Il percorso di utilizzo dell'AI generativa dovrebbe: a) essere guidato da tecnologie aperte; b) garantire che l'AI sia responsabile e governata per creare fiducia nel modello; c) responsabilizzare coloro che utilizzano la tua piattaforma. Crediamo che l'AI generativa possa rendere reale la promessa del gemello digitale per le società di energia e servizi di pubblica utilità mentre modernizzano la loro infrastruttura digitale per la transizione all'energia pulita. Interagendo con IBM Consulting, può diventare un creatore di valore AI, il che le consente di addestrare, distribuire e governare dati e modelli AI.
