L'AI può anche giovare all'assistenza clienti, liberando risorse per l'innovazione in altri aspetti della loro attività. Le aziende energetiche più mature avevano più di quattro volte più probabilità di utilizzare piattaforme di customer experience, inclusi chatbot basati sull'AI e analisi dei dati per un servizio personalizzato. Quest'ultimo può anche contribuire a migliorare l'efficienza riducendo il consumo energetico da parte degli utenti finali. Grazie ai report automatizzati, i clienti possono comprendere meglio il proprio consumo di energia e adottare misure per ridurre il prelievo di energia durante i periodi di picco della domanda.



Nonostante questi progressi, il settore ha ancora molto da recuperare per raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. Secondo lo studio CEMM, il 25% delle aziende di trasmissione e distribuzione più mature ha comunque raggiunto solo il modesto punteggio complessivo di 2,2 su 5 in tutti i domini. La maturità media per tutte le utility T&D era pari a 1,6. La maturità tecnologica ha un enorme potenziale di miglioramento. In questo caso, il segmento più maturo ha ottenuto risultati solo marginalmente migliori rispetto al 75% inferiore, rientrando nella categoria di sviluppo più bassa.

La domanda globale di elettricità continua a crescere. Le aziende di servizi devono agire con urgenza per riallineare le strategie delle loro organizzazioni e implementare processi intelligenti e basati sui dati per il cambiamento. Emulando i successi dei leader dei settori e adottando le tecnologie comprovate abilitate dall'AI, le aziende di servizi possono compiere un grande passo verso il raggiungimento dei propri obiettivi di emissioni e la riduzione dell'impatto del cambiamento climatico sul pianeta.