Gli effetti del cambiamento climatico diventano ogni giorno più tangibili. Come risultato, l'industria dell'energia elettrica sta accelerando gli sforzi per ridurre l'impatto ambientale. A tale scopo, hanno bisogno di aiuto per avere un quadro più chiaro della loro posizione nella roadmap di riduzione delle emissioni e per comprendere meglio le opportunità di miglioramento. È qui che l'intelligenza artificiale (AI) e l'analytics dei dati possono aiutare.
Per supportare le aziende energetiche, IBM ha creato il Clean Electrification Maturity Model (CEMM) in collaborazione con l'American Productivity & Quality Center (APQC). Basandosi su 14 anni di sviluppo e sul contributo di esperti dell'energia elettrica, il CEMM fornisce una serie di parametri di riferimento per aiutare le aziende di servizi a misurare la maturità delle loro capacità di elettrificazione pulita, definire le priorità per la trasformazione e monitorare i loro progressi lungo il percorso.
I risultati del primo benchmark globale CEMM su 90 aziende di servizi di trasmissione e distribuzione tracciano un quadro eloquente del ruolo che la tecnologia può svolgere in questa trasformazione critica. Le aziende che sfruttano l'AI e l'analytics dei dati possono anche rendere l'energia pulita più sostenibile nel complesso, aumentando la loro competitività in termini di costi rispetto alle fonti energetiche legacy.
In media, 3,3 volte più delle aziende energetiche mature danno priorità alla ricerca nel bilanciamento e nel trading energetico. Questa ricerca può consentire mercati più liquidi e prezzi energetici più bassi per i clienti. Introducendo l'AI nei processi di generazione, trasmissione e distribuzione di energia rinnovabile, le aziende energetiche possono prevedere meglio i modelli meteorologici in anticipo, fornendo loro migliori insight nella output di impianti solari e di vento.
L'AI può anche giovare all'assistenza clienti, liberando risorse per l'innovazione in altri aspetti della loro attività. Le aziende energetiche più mature avevano più di quattro volte più probabilità di utilizzare piattaforme di customer experience, inclusi chatbot basati sull'AI e analisi dei dati per un servizio personalizzato. Quest'ultimo può anche contribuire a migliorare l'efficienza riducendo il consumo energetico da parte degli utenti finali. Grazie ai report automatizzati, i clienti possono comprendere meglio il proprio consumo di energia e adottare misure per ridurre il prelievo di energia durante i periodi di picco della domanda.
Nonostante questi progressi, il settore ha ancora molto da recuperare per raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. Secondo lo studio CEMM, il 25% delle aziende di trasmissione e distribuzione più mature ha comunque raggiunto solo il modesto punteggio complessivo di 2,2 su 5 in tutti i domini. La maturità media per tutte le utility T&D era pari a 1,6. La maturità tecnologica ha un enorme potenziale di miglioramento. In questo caso, il segmento più maturo ha ottenuto risultati solo marginalmente migliori rispetto al 75% inferiore, rientrando nella categoria di sviluppo più bassa.
La domanda globale di elettricità continua a crescere. Le aziende di servizi devono agire con urgenza per riallineare le strategie delle loro organizzazioni e implementare processi intelligenti e basati sui dati per il cambiamento. Emulando i successi dei leader dei settori e adottando le tecnologie comprovate abilitate dall'AI, le aziende di servizi possono compiere un grande passo verso il raggiungimento dei propri obiettivi di emissioni e la riduzione dell'impatto del cambiamento climatico sul pianeta.
