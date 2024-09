Collaborando con il DVL, IBM Consulting ha aiutato Siemens Gamesa a far progredire rapidamente il progetto, utilizzando cicli di sviluppo frequenti e iterativi.Con l’aiuto della metodologia IBM Garage™, i due team hanno affrontato una grande mole di lavoro in un periodo di tempo molto breve.Nel giro di pochi mesi, Siemens Gamesa è passata dalla progettazione alla prototipazione e alla distribuzione di un MVP (Minimum viable product) per la sua fabbrica di Aalborg.

"Abbiamo stabilito requisiti molto specifici durante la fase di gara, come la capacità di rilevare i bordi bianchi dei fogli di vetroresina su una pala bianca della lunghezza di 97 metri con una latenza minima", spiega Mainstone.“Grazie alle solide capacità di machine learning e alle pratiche di cloud engineering, IBM ci ha aiutato a creare una soluzione in grado di soddisfare tutte le nostre esigenze.Anche se non era previsto dal contratto, IBM ha fatto il possibile per aiutarci a configurare i sistemi di edge computing nella nostra fabbrica.E quando si è diffuso il COVID-19, IBM Consulting ha adattato rapidamente la sua metodologia IBM Garage per il lavoro da remoto, permettendoci di rimanere in pista".

Grazie all’elaborazione di video sulla piattaforma Microsoft Azure IoT Edge, l’azienda può applicare modelli ML avanzati a grandi quantità di dati non strutturati in tempo reale e utilizzare il sistema a griglia laser per fornire un feedback ai team in fabbrica.Poiché la nuova soluzione si basa su Microsoft Azure, Siemens Gamesa sa che questo servizio digitale mission-critical è stato progettato per funzionare senza intoppi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie alle solide funzionalità high-availability del cloud, in linea con i rigorosi standard IT aziendali di Siemens Gamesa.

"Siemens Gamesa utilizza ampiamente soluzioni Microsoft in molti settori dell’azienda, quindi è stato naturale scegliere Microsoft Azure per questo progetto", commenta Mainstone."Fin dall’inizio siamo rimasti estremamente colpiti dalle conoscenze e dalle competenze del team di IBM Consulting per quanto riguarda la piattaforma Microsoft Azure.IBM ha messo a disposizione le competenze e l’esperienza necessarie per aiutarci a sfruttare appieno tutto il potenziale di Microsoft Azure, che include componenti quali Microsoft Azure Machine Learning, Microsoft Azure DevOps e Microsoft Azure IoT Edge"."