In diversi settori, IBM è specializzata nell'aiutare i clienti a personalizzare il percorso verso il multicloud ibrido protetto su Microsoft Cloud, includendo lo sviluppo, la migrazione, la modernizzazione e la gestione delle applicazioni aziendali. IBM Consulting aiuta i clienti a soddisfare le loro esigenze aziendali e a ottenere il massimo dagli investimenti in Microsoft utilizzando tutto il potenziale dell'AI e di Microsoft Cloud, con innovazione aperta grazie a Red Hat OpenShift e a IBM Consulting Cloud Accelerator. IBM Consulting offre una solida esperienza costruita nell'arco di 30 anni come partner di Microsoft.