IBM Db2 è stato riconosciuto come Customers' Choice vendor per il 2024 nel Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Cloud Database Management Systems". Db2 ha conquistato il primo posto nello Spring Report 2024 di G2 per il data warehousing e su TrustRadius per database relazionali, DBaaS, data warehousing e data warehousing sul cloud.