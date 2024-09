Cloud data warehousing progettato per alimentare analitica operativa, BI e insight basati sull'AI

IBM Db2 Warehouse soddisfa i tuoi obiettivi di prezzo e prestazioni per workload sempre attivi, fornendo un accesso semplice e regolamentato a tutti i tuoi dati ed eliminando i silos di dati nel cloud ibrido.

Data engineer, sviluppatori e data scientist possono memorizzare, condividere e analizzare i dati governati su varie fonti, ambienti hybrid cloud e formati aperti. Si integra nativamente con altri database relazionali come Db2, data lake e lakehouse IBM® watsonx.data al fine di semplificare il tuo ecosistema, per analytics e AI. Progettato per il cloud, viene eseguito in modo nativo su cloud object storage, al 3% del costo di un block storage, ed è 4 volte più veloce grazie a tecniche di caching avanzate.