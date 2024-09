IBM Db2 Big SQL è un motore SQL-on-Hadoop di livello enterprise, ibrido e conforme ad ANSI, che consente MPP (Massively Parallel Processing) e query avanzate dei dati. Db2 Big SQL consente una singola connessione al database o query su origini eterogenee, quali Hadoop HDFS e WebHDFS, RDMS, database NoSQL e object storage. Assicura bassa latenza, prestazioni elevate, sicurezza dei dati, compatibilità SQL e funzionalità di federazione per eseguire query ad hoc e complesse.



Db2 Big SQL è ora disponibile in 2 varianti. Può essere integrato con Cloudera Data Platform oppure è accessibile come servizio cloud-native su piattaforma IBM Cloud Pak for Data.



Scopri di più sul tempo di caricamento ridotto di 1,5 volte e sugli altri miglioramenti di Db2 11.5.8 cloud-first