Annuncio della disponibilità generale di Db2 Intelligence Center: un gemello AI che non dorme mai

La gestione dei database è diventata sempre più complessa, soprattutto perché le aziende si spostano verso ambienti ibridi e multi-cloud, affrontano volumi di dati esplosivi e affrontano la carenza di competenze. I DBA sono sempre più ridotti e spesso trascorrono ore preziose a passare da più strumenti, dashboard e script disconnessi solo per mantenere prestazioni e disponibilità.

Infatti, recenti ricerche* dimostrano che:

Il 62% dei DBA indica la risoluzione dei problemi di prestazioni come l'attività che richiede più tempo.

Quasi il 70% si affida a 3-4 strumenti disconnessi ogni giorno, con conseguente visibilità frammentata e risoluzione dei problemi più lenta.

Il Db2 Intelligence Center affronta queste sfide a testa alta, fornendo un piano di controllo integrato e intelligente progettato esplicitamente per i team Db2.