Annuncio della disponibilità generale di Db2 Intelligence Center: un gemello AI che non dorme mai

12 giugno 2025

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Miran Badzak

Program Director

Databases

IBM® Db2 Intelligence Center, la nostra piattaforma basata sull'AI di nuova generazione per la gestione di Db2, è ufficialmente disponibile per tutti i clienti. Annunciato inizialmente all'IBM Think 2025, il Db2 Intelligence Center è progettato per aiutare gli amministratori di database (DBA) a semplificare le operazioni, semplificare la risoluzione dei problemi e gestire con sicurezza i loro complessi ambienti di database su larga scala.

Una nuova realtà per gli amministratori di database

La gestione dei database è diventata sempre più complessa, soprattutto perché le aziende si spostano verso ambienti ibridi e multi-cloud, affrontano volumi di dati esplosivi e affrontano la carenza di competenze. I DBA sono sempre più ridotti e spesso trascorrono ore preziose a passare da più strumenti, dashboard e script disconnessi solo per mantenere prestazioni e disponibilità.

Infatti, recenti ricerche* dimostrano che:

  • Il 62% dei DBA indica la risoluzione dei problemi di prestazioni come l'attività che richiede più tempo.
  • Quasi il 70% si affida a 3-4 strumenti disconnessi ogni giorno, con conseguente visibilità frammentata e risoluzione dei problemi più lenta.

Il Db2 Intelligence Center affronta queste sfide a testa alta, fornendo un piano di controllo integrato e intelligente progettato esplicitamente per i team Db2.

Costruito per i DBA, alimentato dall'AI 

Db2 Intelligence Center offre ai DBA un'interfaccia unificata e intuitiva supportata da funzionalità AI avanzate, che aggiunge valore ai team di database per:

  • Centralizzare la gestione: ottieni una visione unica e unificata di tutti i tuoi database Db2, che siano on-premise, nel cloud o in esecuzione come SaaS.
  • Risolvere i problemi più velocemente con Database Assistant: il Database Assistant basato su AI combina modelli linguistici avanzati con una profonda conoscenza specifica di Db2 per aiutare i team a risolvere i problemi in modo rapido e sicuro.
  • Potenza le prestazioni attraverso l'ottimizzazione avanzata delle query: il nuovo motore di ottimizzazione delle query analizza i piani di esecuzione, identifica i colli di bottiglia e fornisce raccomandazioni intelligenti, tra cui strategie di indicizzazione più intelligenti su misura per i modelli di workload reali.
  • Automatizza l'amministrazione ripetitiva: semplifica le attività DBA essenziali ma di routine, come i controlli dello stato di salute, gli aggiornamenti degli schemi e i backup, utilizzando una potente automazione.

Insight in tempo reale, azioni proattive

L'hub di monitoraggio di Db2 Intelligence Center consente ai DBA di individuare rapidamente i problemi e comprendere le tendenze delle prestazioni del database a colpo d'occhio. I team possono filtrare per metriche, domande, utenti o intervalli di tempo, isolando rapidamente la causa principale dei rallentamenti, che si tratti di una query problematica, di un collo di bottiglia di memoria o di un conflitto di risorse.

Inoltre, il Database Assistant fornisce informazioni contestuali in tempo reale e consigli pratici per accelerare la diagnostica e abbreviare i tempi di risoluzione, riducendo significativamente la complessità tipicamente associata alla risoluzione dei problemi del database.

Disponibile ora, costruito per il futuro

Db2 Intelligence Center rappresenta la prossima evoluzione della gestione di Db2, che consolida i workflow critici in una piattaforma potente e intelligente. Che tu sia un DBA esperto nella gestione di complessità aziendali o un nuovo membro del team che sta crescendo rapidamente, Db2 Intelligence Center ti consente di operare in modo più rapido, intelligente e con maggiore sicurezza.

A partire da oggi, Db2 Intelligence Center è generalmente disponibile per la distribuzione on-premise, ibrida e cloud.

Scopri come dovrebbe essere la gestione di Db2: semplificata, intelligente e proattiva.

Inizia ora

Contatta il team per qualsiasi domanda

*Basato su un sondaggio informale condotto su 24-40 membri del consiglio consultivo tecnico di Db2, un gruppo indipendente di professionisti del Db2, condotto dal team di gestione dei prodotti IBM Db2 durante un workshop trimestrale.

