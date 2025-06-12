Annuncio della disponibilità generale di Db2 Intelligence Center: un gemello AI che non dorme mai

12 giugno 2025
IBM® Db2 Intelligence Center, la nostra piattaforma basata sull'AI di nuova generazione per la gestione di Db2, è ufficialmente disponibile per tutti i clienti. Annunciato inizialmente all'IBM Think 2025, il Db2 Intelligence Center è progettato per aiutare gli amministratori di database (DBA) a semplificare le operazioni, semplificare la risoluzione dei problemi e gestire con sicurezza i loro complessi ambienti di database su larga scala.
La gestione dei database è diventata sempre più complessa, soprattutto perché le aziende si spostano verso ambienti ibridi e multi-cloud, affrontano volumi di dati esplosivi e affrontano la carenza di competenze. I DBA sono sempre più ridotti e spesso trascorrono ore preziose a passare da più strumenti, dashboard e script disconnessi solo per mantenere prestazioni e disponibilità.
Infatti, recenti ricerche* dimostrano che:
Il Db2 Intelligence Center affronta queste sfide a testa alta, fornendo un piano di controllo integrato e intelligente progettato esplicitamente per i team Db2.
Db2 Intelligence Center offre ai DBA un'interfaccia unificata e intuitiva supportata da funzionalità AI avanzate, che aggiunge valore ai team di database per:
L'hub di monitoraggio di Db2 Intelligence Center consente ai DBA di individuare rapidamente i problemi e comprendere le tendenze delle prestazioni del database a colpo d'occhio. I team possono filtrare per metriche, domande, utenti o intervalli di tempo, isolando rapidamente la causa principale dei rallentamenti, che si tratti di una query problematica, di un collo di bottiglia di memoria o di un conflitto di risorse.
Inoltre, il Database Assistant fornisce informazioni contestuali in tempo reale e consigli pratici per accelerare la diagnostica e abbreviare i tempi di risoluzione, riducendo significativamente la complessità tipicamente associata alla risoluzione dei problemi del database.
Db2 Intelligence Center rappresenta la prossima evoluzione della gestione di Db2, che consolida i workflow critici in una piattaforma potente e intelligente. Che tu sia un DBA esperto nella gestione di complessità aziendali o un nuovo membro del team che sta crescendo rapidamente, Db2 Intelligence Center ti consente di operare in modo più rapido, intelligente e con maggiore sicurezza.
A partire da oggi, Db2 Intelligence Center è generalmente disponibile per la distribuzione on-premise, ibrida e cloud.
Scopri come dovrebbe essere la gestione di Db2: semplificata, intelligente e proattiva.
*Basato su un sondaggio informale condotto su 24-40 membri del consiglio consultivo tecnico di Db2, un gruppo indipendente di professionisti del Db2, condotto dal team di gestione dei prodotti IBM Db2 durante un workshop trimestrale.