La modernizzazione di un database da on-premise sul cloud potrebbe richiedere settimane o mesi. Profile Centevo aveva anche bisogno di un modo specifico per memorizzare dati sensibili e gestire la sicurezza, configurare il monitoraggio dei servizi consumati, lo storage, la memoria, la CPU e altre attività di gestione dei database ed evitare problemi di connettività durante la migrazione. Profile Group ha scelto Amazon Web Services (AWS) come principale provider di cloud per la gestione dell'infrastruttura, la sicurezza, la conformità e la migrazione diretta per implementazioni on-premise come IBM Db2. Grazie alla disponibilità di Db2 su Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), IBM e AWS hanno semplificato la migrazione dei database e delle applicazioni Db2 nel cloud AWS con servizi di migrazione del database e compatibilità omogenea. Amazon RDS for Db2 automatizza le lunghe attività di amministrazione del database, come il provisioning, i backup, l'applicazione di patch software, il monitoraggio e altro ancora, per liberare tempo da dedicare all'innovazione e alla creazione di valore aziendale.

In appena 15 giorni, Profile Centevo ha portato sul cloud i suoi ambienti database Db2 on-premise e le sue applicazioni, operazione che avrebbe richiesto il triplo del tempo senza il servizio Amazon RDS. Tradizionalmente, attività noiose come il ripristino di un database in produzione richiedevano solo due giorni senza tempi di inattività o modifiche alle applicazioni. La migrazione su AWS rappresenta una pietra miliare significativa, con oltre 20 distributori e gestori di fondi che passano senza soluzione di continuità alla nuova piattaforma. Profile Centevo ha inoltre migrato i propri servizi di integrazione dei messaggi, avvantaggiando in definitiva i propri clienti con servizi e funzionalità migliorati. Grazie a un'infrastruttura cloud-native moderna su AWS, Profile Centevo può ora scalare rapidamente nuove applicazioni e casi d'uso in tutte le regioni mentre cerca di espandersi a livello globale.

"Se Amazon RDS per Db2 non fosse disponibile come soluzione, potrebbe volerci tre volte più tempo per modernizzare la nostra istanza di Db2 nel cloud," afferma Antonis Tsoulidis, Cloud Architect and DevOps Manager di Profile Centevo. "Senza Amazon RDS per Db2, avremmo dovuto eseguire l'installazione di Db2 da soli, gestire la sicurezza e la crittografia del database, configurare il monitoraggio della nostra istanza e gestire i problemi di connettività."