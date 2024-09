Con la soluzione Db2 on Cloud, knowis è in grado di offrire ai propri clienti una soluzione completamente gestita che aiuta a ridurre i costi di configurazione e manutenzione. In passato, quando knowis si avvicinava a un potenziale cliente per parlare della piattaforma isfinancial, la discussione doveva includere gli accordi per la creazione e il supporto di un'infrastruttura on-premise. Ma con l'offerta Db2 on Cloud, knowis può ora offrire un'opzione di implementazione basata sul cloud, che ha contribuito a ridurre il ciclo di vendita.

L'opzione cloud ha inoltre aumentato la base di clienti potenziali dell'azienda. In precedenza, knowis si concentrava sulla vendita alle grandi organizzazioni, che disponevano dell'infrastruttura, delle competenze e delle risorse necessarie per gestire una piattaforma on-premise. Ma con la soluzione Db2 on Cloud, la piattaforma isfinancial è disponibile a un costo totale di proprietà (TCO) inferiore e non richiede manutenzione da parte del cliente, il che la rende alla portata delle banche e degli istituti finanziari più piccoli. "Per noi è una grande opportunità avere una seconda opzione di implementazione e rivolgerci a segmenti di clienti più piccoli nel mercato finanziario", afferma Sternkopf.