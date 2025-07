Siamo lieti di annunciare la disponibilità generale (GA) di IBM® Db2 12.1.2, rilasciato il 5 giugno 2025. Questa versione segna una pietra miliare significativa nella gestione dei dati progettata per potenziare la prossima generazione di applicazioni cloud-native e AI. Con caratteristiche all'avanguardia come supporto per dati vettoriali, sicurezza avanzata, perfetta integrazione cloud e supporto per formati aperti, questa versione consente alle aziende di sbloccare insight più approfonditi e accelerare l'innovazione.