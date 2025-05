La sicurezza dei dati è fondamentale nel panorama tecnologico in rapida evoluzione. Poiché le aziende utilizzano il cloud ibrido, l'AI e la trasformazione digitale, la salvaguardia dei dati sensibili come i registri finanziari, la proprietà intellettuale e le informazioni di identificazione personale (PII) è più critica che mai.

In tutto il mondo, le organizzazioni si affidano a IBM Db2 per proteggere i loro dati più sensibili quando gestiscono workload complessi, garantendo così la conformità agli standard normativi e di privacy più elevati. IBM Db2 si distingue per le sue eccellenti caratteristiche di sicurezza native, tra cui i controlli di accesso basati sui ruoli, la crittografia e le funzionalità di registrazione dettagliate. Queste caratteristiche consentono alle organizzazioni di proteggere i loro dati più critici, assicurando che solo gli utenti autorizzati possano accedervi, crittografando i dati per evitare l'esposizione non autorizzata e fornendo audit trail a supporto della conformità. Il potenziamento di Db2 con ulteriori livelli di visibilità e automazione può aiutare le organizzazioni ad affrontare i rischi in evoluzione. Uno di questi rischi è rappresentato dalle minacce interne, che possono costare alle aziende fino a 5 milioni di dollari per incidente. Un altro rischio è il furto e l'uso improprio di credenziali valide, che ha registrato un aumento annuale del 71% in qualità di metodo in cui gli hacker sfruttano le vulnerabilità di sicurezza.

È qui che entra in gioco IBM Guardium Data Protection: Guardium offre funzionalità avanzate progettate per integrarsi perfettamente con gli ambienti Db2. Combinando la forte sicurezza nativa di Db2 con la visibilità avanzata di Guardium, puoi ottenere una protezione senza precedenti per i tuoi dati critici. Al momento, ti offriamo un'esclusiva prova gratuita di 90 giorni, in modo che tu possa provare personalmente la soluzione.