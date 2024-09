"Il cambiamento climatico è la minaccia numero uno per l'umanità, la più importante", osserva Brogden. "Downer prende molto sul serio questa minaccia e il suo ruolo nel prevenirla." All'atto pratico, l'azienda impiega oltre 60 dipendenti espressamente dedicati ai suoi sforzi ambientali. Molti di loro operano in prima linea nelle varie business unit e nei siti gestiti da Downer.

"La nostra azienda è molto decentralizzata,", aggiunge Brogden. "e ciascuna delle nostre aree di business opera in un proprio ambiente specifico e presenta dei touchpoint di sostenibilità peculiari. Per questa ragione, lasciamo che siano le singole unità di business a determinare i propri percorsi di sostenibilità, purché rispettino gli obiettivi aziendali generali in termini di KPI finanziari o di emissioni".

Questo assetto improntato all'indipendenza è stato inoltre il volano d'implementazione del piano di decarbonizzazione predisposto da Downer. In ossequio ad esso, il Gruppo ha fornito delle linee tematiche generali che permeano l'azienda nel suo complesso, lasciando a ciascuna unità di business il compito di identificare e perseguire le strategie di decarbonizzazione più confacenti ai propri obiettivi aziendali specifici. Per facilitare la creazione e il perseguimento di queste iniziative localizzate, Downer ha istituito nel giugno del 2022 un fondo di decarbonizzazione di gruppo.

"A volte questi sforzi di riduzione possono richiedere costi iniziali relativamente elevati." spiega Brogden. "Almeno, rispetto a quanto già stanziato nel ciclo di bilancio tradizionale. Pertanto, il loro perseguimento richiede un intervento a livello di gruppo, per assicurare che gli obiettivi di decarbonizzazione dell'azienda continuino nella direzione stabilita. Il fondo è lo strumento che fornisce il capitale necessario."



Per identificare quali aree genereranno i risparmi più consistenti in termini di emissioni, le singole unità di business possono utilizzare IBM Envizi ESG Suite per isolare e identificare le tendenze di consumo. Come osserva Brogden: “Le varie unità possono porsi autonomamente una serie di quesiti: cosa genera le nostre emissioni? Cosa è effettivamente realizzabile dal punto di vista tecnico? Quali combustibili stiamo utilizzando e in che modo influiscono sulle emissioni?'”

Di conseguenza, il personale addetto alle emissioni può utilizzare la tecnologia IBM per valutare le richieste di finanziamento, determinando quali sono i programmi che hanno le maggiori chances di portare il Gruppo verso i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di lungo termine. Inoltre, per i programmi che vengono effettivamente perseguiti, il passaggio al tracciamento in tempo reale offerto da IBM Envizi ESG Suite aiuta a mantenere alta la tensione sugli sforzi di riduzione, in modo che producano risultati.

"La solidità dei nostri dati fa sì che anche altri reparti dell'organizzazione facciano affidamento sulla nostra funzione per avere un quadro della situazione", chiarisce Bridge. "Questo ci accredita agli occhi dell'alta dirigenza e degli altri stakeholder del gruppo quando vengono prese le decisioni più importanti. Inoltre, ci avvantaggia anche al di fuori della nostra realtà interna, perché essere in grado di dimostrare in modo convincente le nostre credenziali di sostenibilità è un passo fondamentale , soprattutto in Australia e Nuova Zelanda, quando si cercano delle opzioni di finanziamento".