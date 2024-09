In particolare, per poter generare elettricità in modo efficiente necessitano di determinate condizioni atmosferiche. E poiché le nazioni di tutto il mondo iniziano a passare a una politica energetica net zero, o a zero emissioni di carbonio, hanno bisogno di integrare queste fonti rinnovabili che dipendono dal clima con fonti di energia più costanti.

Colmare questa lacuna è un obiettivo fondamentale per VPI, uno dei maggiori fornitori di energia tramite centrali termoelettriche a ciclo combinato (CCGT) nel Regno Unito. La tecnologia CCGT si basa sul gas naturale per generare elettricità, in modo molto più efficiente rispetto ai metodi tradizionali, catturando e riutilizzando anche l'energia termica creata dalle turbine.

"Sappiamo di dover agire per migliorare l'ambiente", spiega Neil Boreham, Planning engineer di VPI. E mentre il Regno Unito si allontana dal gas naturale per passare a tecnologie rinnovabili estese, VPI intende contribuire supportando l'affiancamento di energie non rinnovabili di cui il paese avrà ancora bisogno per soddisfare la sua domanda di energia elettrica di 35-45 GW al giorno". Con le CCGT stiamo contribuendo a portare il Paese verso il net zero, quindi tutto ciò che possiamo fare per rendere le nostre centrali più efficienti e gestire questi asset in modo affidabile riduce il nostro impatto ambientale”.

E l'efficienza e l'affidabilità sono proprio gli aspetti su cui VPI si è concentrata per le sue quattro CCGT, focalizzandosi in particolar modo sulla gestione della manutenzione. In pochi anni, le centrali sono state oggetto di due acquisizioni e sono entrate a far parte del portafoglio energetico di VPI all'inizio del 2021.