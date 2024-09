Anglian Water ha chiesto al suo partner Capgemini, che ospita i data center per conto dell'azienda, di collaborare con i fornitori per proporre possibili soluzioni infrastrutturali. Le soluzioni offerte dovevano anche adattarsi al piano aziendale dell'azienda per il prossimo periodo di gestione patrimoniale (AMP) come definito da Ofwat (l'autorità di regolamentazione del settore idrico).

Sam Mellodew commenta: “Volevamo una piattaforma server e database che offrisse alta disponibilità, prestazioni migliorate e un eccellente costo di proprietà combinato con un'efficienza che supportasse la nostra filosofia di sostenibilità.

"La piattaforma IBM Power Systems e IBM Db2 hanno offerto vantaggi operativi significativi in ogni area, dal disaster recovery avanzato alla compressione dei dati, inclusa una migliore resilienza del sistema. In una certa misura abbiamo bilanciato il rischio della migrazione a una nuova piattaforma e a un nuovo database rispetto ai vantaggi promessi.

"Dopo aver presentato il business case al team di leadership, abbiamo scelto IBM Power Systems e Db2 come la migliore combinazione per fornire una piattaforma ad alte prestazioni, scalabile, collaudata, affidabile e agile per SAP, oltre a offrire un significativo risparmio sui costi."

Anglian Water ha lavorato come team integrato con Capgemini e IBM per un progetto di nove mesi, per completare l'implementazione dell'infrastruttura e la migrazione di applicazioni e database SAP. L'esperto IBM Db2 SAP Migration Services e IBM Systems Lab Services hanno lavorato a stretto contatto con Capgemini e Anglian Water.

Sam Mellodew osserva: "Il lavoro di squadra e la collaborazione sono stati ottimi durante tutto il progetto, senza bisogno di trovare dei compromessi tra organizzazioni e compiti. La linea di demarcazione tra IBM e Capgemini era invisibile per noi, e tutti avevamo una visione di "squadra unica", concentrata sulla realizzazione di una soluzione di successo.

"In particolare, IBM è sempre stata chiara e aperta sui probabili miglioramenti tecnici che dovevamo aspettarci e su come questi si sarebbero tradotti in vantaggi aziendali. Facendo coincidere le promesse con la realtà, abbiamo potuto fare valutazioni accurate del rischio rispetto al risultato, rafforzando la nostra convinzione che questa fosse la scelta giusta."

Anglian ha sostituito 24 computer con sei server IBM POWER8® basati sul processore IBM Power® System E850 e due server IBM Power System S822 con software IBM AIX® e IBM Db2, ospitati da Capgemini in due data center.

Le soluzioni principali, tra cui SAP Business Suite, SAP for Utilities, SAP Business Warehouse, SAP Enterprise Portal (link esterno a ibm.com),SAP Gateway (link esterno a ibm.com) e SAP Process Orchestration (link esterno a ibm.com), sono stati migrati a IBM Db2 durante un fine settimana festivo nazionale di agosto, da sabato a lunedì, con go-live immediato il martedì mattina.

Durante la migrazione, Anglian Water ha sfruttato le funzionalità avanzate di compressione adattiva offerte da Db2 per comprimere i volumi totali di dati da circa 5 TB a 2 TB, circa il 60%, riducendo drasticamente la necessità di investimenti di storage futuri. Inoltre, poiché i cicli di rilascio per SAP NetWeaver / ERP e Db2 sono allineati, l'azienda sarà in grado di sfruttare le nuove funzionalità di applicazione e database a un ritmo adeguato alle proprie esigenze, massimizzando i vantaggi offerti, la disponibilità e la stabilità della soluzione combinata.

I server Power Systems sono dotati delle funzionalità IBM Capacity Upgrade on Demand (CuoD), che forniscono la flessibilità necessaria per soddisfare i requisiti di elaborazione di picco, se necessario, ottimizzando al contempo l'uso della capacità distribuita.

Inoltre, il numero ridotto di processori contribuisce a ridurre i costi di licenza del software e del database, anche se i tempi di batch sono migliorati fino al 40%. I tempi di batch più brevi garantiscono inoltre che la divisione IT di Anglian Water possa soddisfare e superare gli accordi sul livello di servizio, fornendo informazioni tempestive per i processi decisionali aziendali dei dirigenti.

"Tutto ciò che ci eravamo prefissati di ottenere in termini di prestazioni e consegna è stato raggiunto", commenta Sam Mellodew.