Per un'elettrificazione sostenibile e di successo è necessario sostituire i mezzi di produzione alimentati a combustibili fossili con tecnologie e apparecchiature elettriche. Ecco alcuni esempi:

Elettrificazione del riscaldamento dei processi: il riscaldamento dei processi industriali è un passaggio fondamentale nella produzione di qualsiasi cosa, da materiali come acciaio e cemento a prodotti di consumo come elettrodomestici e cosmetici. Il riscaldamento rappresenta una parte significativa del consumo energetico in loco perché in gran parte avviene a temperature elevate: a 400° C (752° F) (link esterno a ibm.com) o più. Poiché tali richieste di energia sono generalmente soddisfatte attraverso la combustione di combustibili fossili, il riscaldamento dei processi contribuisce per il 30% (link esterno a ibm.com) alle emissioni di gas serra (GHG) derivanti dagli impianti di produzione. L'elettrificazione offre un'alternativa ecologica. L'utilizzo di tecnologie di riscaldamento elettromagnetico, caldaie elettriche, forni elettrici e pompe di calore industriali può aiutare le industrie a ridurre notevolmente le emissioni di gas serra. In Nuova Zelanda, ad esempio, si prevede che il passaggio di un impianto siderurgico (link esterno a ibm.com) a un forno elettrico ad arco ridurrà le emissioni almeno del 45%.

Motori elettrici: le turbine a gas e le turbine a vapore (alimentate da combustibili fossili) azionano diversi tipi di macchinari rotanti, come ventilatori e compressori. La sostituzione di tali turbine con motori elettrici, alimentati da energia pulita, può ridurre le emissioni in vari siti industriali, comprese le stazioni di compressione dei gasdotti di gas naturale. (Il gas naturale è spesso considerato un "combustibile ponte" da affiancare alle fonti di energia rinnovabili). Le stazioni di compressione hanno sempre utilizzato turbine a gas industriali, ma la situazione sta cambiando. Ad esempio, a partire dal 2023, più di 300 stazioni di compressione (link esterno a ibm.com) in Europa si affidano a motori elettrici.

Veicoli elettrici: le emissioni di gas serra derivano anche dall'uso intensivo di veicoli su strada e fuoristrada alimentati a combustibili fossili, dai camion che trasportano materiali e merci lungo le catene di supply chain ai carrelli elevatori negli stabilimenti di produzione e nei porti. Un altro modo per ridurre significativamente le emissioni in questi spazi è passare ai veicoli elettrici. Ad esempio, presso un terminal di spedizione a Elizabeth, nel New Jersey, gli operatori portuali stimano che una nuova iniziativa volta a distribuire trattori elettrici per terminal (link esterno a ibm.com) eviterà 1.100 tonnellate di emissioni di gas serra all'anno per trattore.

Anche l'installazione di impianti di riscaldamento e raffreddamento elettrici, come le pompe di calore, rappresenta una strada per la decarbonizzazione degli impianti industriali. Tuttavia, su queste iniziative sono state condotte meno ricerche (link esterno a ibm.com) rispetto a quelle sull'elettrificazione dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento residenziali.