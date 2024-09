Le organizzazioni includono sempre più spesso le metriche ESG nei loro report annuali per aiutare gli stakeholder a fare scelte di investimento più sostenibili. Attraverso il reporting ESG, le aziende possono mostrare come si confrontano con i benchmark e gli obiettivi del settore, utilizzando dati qualitativi e quantitativi per misurare i loro progressi nelle iniziative ESG. Il reporting ESG fornisce inoltre agli stakeholder gli insight necessari per prendere decisioni informate, evidenziando i potenziali rischi e opportunità ESG che potrebbero influire sul valore a lungo termine.dell'azienda.



Esistono numerosi modi per redigere un report ESG. In genere, vengono creati utilizzando un framework ESG consolidato in grado di offrire istruzioni su quali argomenti ESG concentrarsi. I framework ESG aiutano anche le organizzazioni a capire come strutturare e preparare al meglio le informazioni per la divulgazione in modo da poter ottenere un rating o un punteggio ESG più elevato.

Un punteggio ESG viene utilizzato per tracciare la performance ESG di un'azienda, fornendo una maggiore visibilità delle sue operazioni per investitori, stakeholder e organismi di regolamentazione. Le organizzazioni che forniscono report ESG più solidi in genere ottengono punteggi più alti, mentre quelle che non monitorano o non mostrano le loro prestazioni ESG avranno spesso un rating ESG più basso.

La Task Force on Climate- related Financial Disclosure (TCFD) è un'organizzazione che fornisce una serie di informazioni relative al clima che le aziende e le istituzioni finanziarie possono utilizzare per informare gli azionisti. Analogamente, il Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ha contribuito a stabilire e mantenere standard specifici di settore per guidare la divulgazione delle informazioni sulla sostenibilità dell'organizzazione.

Gli investitori istituzionali possono inoltre puntare a organizzazioni come Morningstar, Morgan Stanley Capital International (MSCI) e altre per offrire dati ESG su determinate società. Tutti questi fornitori svolgono un ruolo fondamentale nel fornire metriche ESG chiave che possono aiutare a determinare quanto sia investibile un'organizzazione.