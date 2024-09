Cos'è l'energia rinnovabile?

Queste sono le fonti più comuni di energia rinnovabile:

Idroelettrica

L'energia idroelettrica è una delle forme più antiche di generazione di elettricità e attualmente è in cima alla lista come il maggior contributore all'elettricità rinnovabile in tutto il mondo. Implica l'utilizzo dell'energia marina e delle maree, il flusso di torrenti e fiumi, bacini idrici e dighe per muovere le turbine che generano elettricità. Con l'evoluzione della tecnologia, l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) prevede che l'energia idroelettrica aumenterà di circa il 17% la capacità di generazione entro il 2030.3

Solare

La conversione della luce solare in energia elettrica avviene in due modi, attraverso il solare fotovoltaico (PV) e il solare termico a concentrazione (CSP):

Il fotovoltaico è il metodo di conversione più comune e viene utilizzato per impieghi su scala ridotta. La luce solare viene raccolta utilizzando celle solari su pannelli solari, convertita in energia solare e immagazzinata in batterie che possono alimentare le nostre case, automobili e aziende.

Il CSP utilizza specchi che riflettono e raccolgono la luce solare su ricevitori pieni di fluido. La luce solare riscalda il fluido ad alta temperatura, generando energia termica. Questa energia viene utilizzata per alimentare motori o turbine che poi generano elettricità per le centrali elettriche o integrano le reti elettriche. Il CSP viene utilizzato principalmente per impieghi di pubblica utilità o di livello industriale.

La generazione di energia solare è cresciuta del 26% nel 2022 e si prevede che la produzione di energia solare supererà quella del carbone e del gas naturale entro il 2027.4

Eolica

Gli esseri umani sfruttano la potenza cinetica del vento per generare energia da secoli. Le turbine eoliche di oggi possono generare elettricità su piccola o grande scala, a seconda delle dimensioni della turbina utilizzata. Man mano che le dimensioni della turbina aumentano da piccole (per una singola abitazione) a quelle di pubblica utilità (parchi eolici offshore), aumentano anche la complessità della pianificazione, della potenza erogata, dell'efficienza e della manutenzione. Nel 2021, l'energia eolica rappresenterà il 24% della produzione mondiale di energia elettrica.5

Geotermica

I sistemi di energia geotermica utilizzano vapore proveniente dalle profondità della Terra per far funzionare turbine che generano energia. Tuttavia, i serbatoi geotermici necessari per la produzione si trovano a un chilometro o due sotto la superficie terrestre e non sono ampiamente disponibili. Nel 2021, 27 paesi disponevano di centrali di generazione di energia geotermica.6

Su scala più piccola, le pompe di calore geotermiche (GHP, Geothermal Heat Pump) vengono utilizzate per riscaldare, raffreddare e fornire acqua calda ad alcuni edifici commerciali, scuole e abitazioni residenziali. Pur non avendo gli stessi requisiti di profondità della sua controparte su larga scala, l'installazione di pompe di calore geotermiche dipende ancora da molteplici fattori tra cui il clima, il tipo di suolo, l'accessibilità alle prese d'acqua, il terreno e i costi di installazione.

Biomassa

Sebbene non sia sempre considerata rinnovabile a causa degli impatti ambientali negativi, l'energia da biomassa utilizza materiali e sottoprodotti organici per generare elettricità, biocarburanti, inclusi biodiesel ed etanolo, e calore. L'uso della bioenergia provoca emissioni di gas serra di basso livello e cambiamenti del territorio, tra cui la deforestazione. Questi impatti mettono in dubbio il suo status di fonte rinnovabile, anche se la bioenergia rappresenta circa l'11% del consumo energetico globale e offre la più grande fonte di materiale fisico al mondo.7

L'energia nucleare è rinnovabile?

Anche se l'energia nucleare è considerata un'energia pulita a causa delle sue emissioni di carbonio basse o nulle, non è rinnovabile. L'energia nucleare richiede uranio che deve essere estratto dal terreno ed esiste solo in quantità finite in posizioni specifiche. Indipendentemente da ciò, l'energia nucleare rappresenta il 10% della fornitura elettrica mondiale e, se associata all'idroelettrico, fornisce i tre quarti della produzione mondiale di energia a basse emissioni di carbonio complessiva.8