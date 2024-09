Che cos'è il cambiamento climatico?

È opinione diffusa tra gli scienziati del clima che le principali cause del cambiamento climatico di oggi, e in particolare del riscaldamento globale, siano le attività umane. La più impattante di queste attività è la combustione di combustibili fossili, ovvero carbone, gas naturale e petrolio.La combustione di combustibile fossile genera emissioni di gas serra, comprese le emissioni di anidride carbonica e metano.

L'anidride carbonica e il metano sono chiamati gas serra, in quanto formano una barriera che intrappola il calore nell'atmosfera terrestre, nello stesso modo in cui le pareti in vetro e il soffitto di una serra intrappolano il calore all'interno. Questo intrappolamento del calore, chiamato effetto serra, porta al riscaldamento globale della superficie terrestre.

La maggior parte delle emissioni di gas serra sono antropogeniche, il che significa che sono causate dagli esseri umani e dall'attività umana. Secondo l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), circa il 79% di tutte le emissioni globali di gas serra deriva dai settori energetico, industriale, dei trasporti e dell'edilizia dell'economia.3 Anche l'agricoltura, la silvicoltura e altri usi del suolo generano una quantità significativa di emissioni. Ad esempio, gli alberi sono depositi naturali di carbonio, ma la deforestazione, ovvero l'eliminazione degli alberi per far posto all'agricoltura o per altri usi, rilascia quel carbonio nell'atmosfera sotto forma di anidride carbonica.

Oggi ci stiamo concentrando più che mai su come gli esseri umani influenzino il clima, ma le attività umane hanno cambiato in modo significativo il clima in tutto il mondo da oltre un secolo. Per tenere traccia delle origini dell'impatto dell'umanità misurabile sul clima terrestre, bisogna pensare alla rivoluzione industriale. Quando le società agrarie si trasformarono in società industriali alla fine del 1800, i combustibili fossili alimentavano sempre più i macchinari e la tecnologia, fondamentali per la trasformazione. Entro la metà del XX secolo, le emissioni di anidride carbonica ammontavano a circa 5 gigatonnellate all'anno, per poi aumentare vertiginosamente fino a 35 gigatonnellate all'anno entro la fine del secolo.