Che cos'è la responsabilità sociale d'impresa (CSR)?

La responsabilità sociale d'impresa implica garantire che il denaro non sia l'unica motivazione di un'azienda. Per dimostrarlo, le aziende attuano politiche e procedure per garantire che le loro scelte siano in linea con i valori, anche se le alternative possono far risparmiare denaro o aumentare la redditività. La RSI economica comprende anche gli sforzi per sostenere lo sviluppo economico e la crescita delle comunità in cui un'azienda opera—ad esempio sostenendo la formazione e la creazione di posti di lavoro e creando partnership locali.