Che cos'è la gestione della supply chain?

Disporre di sistemi efficaci di gestione della supply chain riduce al minimo i costi, gli sprechi e i tempi nel ciclo produttivo. Lo standard di settore è diventato una supply chain just-in-time, in cui i rivenditori al dettaglio segnalano automaticamente gli ordini di rifornimento ai produttori. I rivenditori possono così rifornire gli scaffali quasi alla stessa rapidità con cui vendono i prodotti. Un modo per migliorare ulteriormente questo processo è analizzare i dati dei partner della supply chain per individuare ulteriori aree di miglioramento.

Analizzando i dati dei partner, il CIO identifica tre scenari in cui una gestione efficace della supply chain aumenta il valore del suo ciclo:1

Identificare potenziali problemi

Quando un cliente ordina più prodotti di quelli che il produttore può consegnare, l'acquirente può lamentarsi di un servizio inadeguato. Attraverso l'analisi dei dati, i produttori possono anticipare le mancanze prima che l'acquirente rimanga deluso.

Ottimizzare il prezzo in modo dinamico

I prodotti stagionali hanno una durata di conservazione limitata. A fine stagione, i rivenditori in genere li scartano o li vendono con forti sconti. Le compagnie aeree, gli hotel e altri rivenditori con "prodotti" deperibili in genere adeguano i prezzi in modo dinamico per soddisfare la domanda. Utilizzando software analitici, tecniche di previsione simili possono migliorare i margini anche per i beni durevoli.

Miglioramento dell'allocazione dell'inventario ATP

Gli strumenti di software analitici aiutano ad allocare dinamicamente le risorse e a pianificare il lavoro in base alle previsioni di vendita, agli ordini effettivi e alla consegna promessa di materie prime. I produttori possono confermare una data di consegna del prodotto quando gli acquirenti effettuano gli ordini, riducendo in modo significativo gli ordini errati.