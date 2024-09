Cos'è l'ottimizzazione della supply chain?

Nel mondo prima di Amazon, l'ottimizzazione della supply chain si concentrava sugli investimenti nella fase di progettazione — come ottenere costi per il trasporto su camion più bassi, dove ubicare il magazzino e come garantire che l'inventario fosse nel posto giusto, al momento giusto. Questo funzionava perché il mondo si muoveva a ritmo più lento e il cambiamento era gestibile. Le tecnologie emergenti — AI (artificial intelligence - intelligenza artificiale), cloud, blockchain e IoT (Internet of Things) – hanno creato un panorama diverso. Le richieste dei clienti si sono evolute. I temi della sostenibilità sono critici. Le supply chain hanno bisogno di risposte in tempo reale.

Oggi viviamo in una rete globale sempre più complessa, dove gli eventi accadono velocemente. Eccezioni dovute al traffico, eccezioni dovute a calamità naturali, lamentele dei clienti che portano a problemi di immagine e altro ancora. Questo crea incertezza. Come si gestisce tale incertezza? Come si abilita il processo decisionale nella supply chain? Indipendentemente dalla precisione della pianificazione, la previsione può risultare sbagliata.

L'ottimizzazione preserva la puntualità della supply chain – anche quando le condizioni diventano meno che ottimali. Ad esempio, quando si verificano interruzioni impreviste dell'offerta di lavoro locale, o quando eventi meteorologici estremi incidono sulla distribuzione, o quando una crisi medica incombente costringe un'azienda a ripensare al modo in cui opera a livello globale. L'ottimizzazione della supply chain aiuta a mantenere le operazioni stabili, nonostante le potenziali interruzioni.

L'ottimizzazione della supply chain oggi utilizza la tecnologia per fornire una gestione superiore delle eccezioni. È fondamentale per rimanere competitivi. Le aziende hanno una maggiore visibilità in tutta la supply chain e migliori capacità decisionali in tempo reale – non solo nella propria organizzazione, ma nell'intero ecosistema di business partner.

Un altro fattore nell'evoluzione dell'ottimizzazione della supply chain è questo spostamento verso le reti di business – community di partner commerciali che lavorano e comunicano su processi di business che si estendono a più aziende, con focus condiviso, end-to-end.⁵ Queste MEBN (multi-enterprise business network - reti di business multi-azienda) facilitano processi di business più efficaci, attraverso la collaborazione in tempo reale.