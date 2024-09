Gli eventi mondiali hanno fatto ben capire la necessità di rafforzare la resilienza nelle supply chain globali. Man mano che le aziende iniziano a riaprire e riprendere le attività, le sfide quotidiane affrontate dalla supply chain e dai responsabili dell'evasione degli ordini sono amplificate dalle enormi interruzioni di domanda e offerta.

La necessità di agire rapidamente non è mai stata così importante. Per rispondere in modo efficace, le aziende hanno bisogno di intelligence in tempo reale e di suggerimenti pratici volti a mitigare le interruzioni e i rischi.

Questo può essere realizzato al meglio solo con torri di controllo appositamente progettate per ottimizzare le funzioni base della supply chain. Ad esempio, una torre di controllo appositamente realizzata potrebbe offrire insight in tempo reale essenziali per gestire in modo più efficace l'inventario.

Se basata su AI e machine learning, una torre di controllo della supply chain assicura una visibilità end-to-end sui silos di inventario e sui sistemi distribuiti, dalla disponibilità di materie prime e ordini dei fornitori fino all'ultima tappa della consegna al cliente.

Fornisce un inventario della disponibilità effettiva accurato e in tempo reale per migliorare il processo decisionale e i risultati previsti. Questo aiuta non solo a prevedere possibili vulnerabilità e interruzioni, ma anche a comprendere gli impatti downstream e upstream, abilitando una risposta più rapida.