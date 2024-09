La pianificazione della domanda è il fulcro di una supply chain efficiente, al servizio di due funzioni essenziali - il che la rende doppiamente importante per l'azienda.

Innanzitutto, esiste sempre l'impulso fondamentale a tutelare le vendite e garantire che vengano generati i ricavi previsti. Ma i rivenditori non possono vendere ciò che non hanno a disposizione. E i consumatori di oggi non tardano a sviluppare un'impressione duratura di un'azienda, e capire se è in grado di soddisfare la domanda di fornitura. La pianificazione della domanda serve ad assicurare che i rivenditori abbiano esattamente la giusta quantità di scorte nel posto giusto per evitarne l'esaurimento ed essere preparati per la successiva vendita.

Ma proteggere le vendite non è più sufficiente. È anche necessario svolgere le attività di business in modo più efficiente. La pianificazione della domanda assiste in modo efficiente, aiutando a gestire lo spazio di magazzino in modo più razionale. Perché le aziende dovrebbero investire in spazio fisico di cui non hanno bisogno? La pianificazione della domanda può aiutare le aziende a evitare i pericoli di eccesso di scorte - quali l'aumento dei costi di giacenza e situazioni finanziarie che richiedono l'uso di sconti sui prodotti o altre misure temporanee per mitigare le eccedenze con la vendita delle scorte il più rapidamente possibile.

La pianificazione e la previsione della domanda è un aspetto cruciale come non mai, soprattutto perché tante forze esterne, ad esempio, eventi meteorologici, tendenze economiche ed emergenze globali, possono finire col plasmare e rimodellare la domanda.