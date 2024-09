Diamo un'occhiata a un esempio che mostra come i computer quantistici possano riuscire dove i computer classici falliscono:

Un computer classico potrebbe essere ottimo per compiti difficili come ordinare un grande database di molecole. Ma fatica a risolvere problemi più complessi, come simulare il comportamento di quelle molecole.

Oggi, se gli scienziati vogliono sapere come si comporta una molecola, devono sintetizzarla e sperimentarla nel mondo reale. Se vogliono sapere come una piccola modifica influisce sul suo comportamento, di solito devono sintetizzare la nuova versione e ripetere l'esperimento. Si tratta di un processo costoso e dispendioso in termini di tempo che impedisce il progresso in campi diversi come la medicina e la progettazione di semiconduttori.

Un supercomputer classico potrebbe provare a simulare il comportamento molecolare con la forza bruta, utilizzando i suoi numerosi processori per esplorare ogni possibile modo in cui ogni parte della molecola potrebbe comportarsi. Ma appena supera le molecole più semplici e lineari disponibili, il supercomputer si blocca. Nessun computer ha la memoria di lavoro necessaria per gestire tutte le possibili permutazioni del comportamento molecolare con i metodi conosciuti.

Gli algoritmi quantistici adottano un nuovo approccio a questo tipo di problemi complessi, creando spazi computazionali multidimensionali. Questo risulta essere un modo molto più efficiente di risolvere problemi complessi come le simulazioni chimiche.

Non abbiamo un buon modo per creare questi spazi computazionali con i computer classici, il che limita la loro utilità senza il calcolo quantistico. I chimici industriali stanno già esplorando modi per integrare i metodi quantistici nel loro lavoro. Questo è solo un esempio. Società di ingegneria, istituzioni finanziarie, compagnie di navigazione globali, solo per citarne alcuni, stanno esplorando casi d’uso in cui i computer quantistici potrebbero risolvere importanti problemi nei loro campi. All'orizzonte, si profila un'esplosione di benefici derivanti dalla ricerca e dallo sviluppo in campo quantistico. Con la scalabilità dell'hardware quantistico e il progresso degli algoritmi quantistici, molti problemi importanti come la simulazione molecolare dovrebbero trovare una soluzione.