Che cos'è un'economia circolare?

La costruzione di sistemi alimentari più sostenibili è imprescindibile dalla risoluzione del problema degli sprechi. Le ricerche suggeriscono che ogni anno 1,18 miliardi di tonnellate di cibo prodotto per il consumo umano vengono persi o vanno sprecati.4 In Giappone, ad esempio, il governo ha promulgato una legge sul riciclaggio degli alimenti, che promuove l'uso dei rifiuti alimentari come mangimi e fertilizzanti compostabili. In altri paesi, le aziende utilizzano i rifiuti alimentari per creare nuovi prodotti. Si trasformano i fondi di caffè in biocarburanti, le bucce di frutta sono usate per produrre coloranti naturali,e il pane invenduto o inutilizzato proveniente da panifici e produttori di panini viene utilizzato per produrre birra.