Sempre più aziende adottano politiche di responsabilità sociale d'impresa e operano tenendo conto delle sfide ambientali. Cercano di aumentare la sostenibilità delle imprese per ridurre al minimo eventuali impatti negativi sull'ambiente. I loro sforzi possono includere la riduzione delle emissioni e dell'impronta di carbonio, l'utilizzo di meno acqua ed energia, la minimizzazione dei rifiuti e il miglioramento della loro gestione. La trasparenza nella rendicontazione del loro impatto ambientale, attraverso l'uso di quadri di riferimento per la rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG) e come richiesto da direttive come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) europea, aiuta a responsabilizzare le aziende e permette ai consumatori di fare scelte informate. Molti stanno seguendo le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) per informare gli investitori, gli azionisti e il pubblico sui rischi finanziari legati al clima. Gli sforzi per affrontare l'impatto ambientale possono aiutare le imprese a trovare misure di risparmio e a costruire la fiducia e la fedeltà dei consumatori e degli investitori.