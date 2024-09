I dipartimenti governativi EHS, come l'Environmental Protection Agency (EPA) e l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) negli Stati Uniti utilizzano le normative EHS per imporre il rispetto di standard che promuovono la protezione dell'ambiente collettivo, la sicurezza sul lavoro, la salute e il benessere. Organismi internazionali come l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) sviluppano gli standard in modo simile e forniscono certificazioni alle entità che aderiscono a tali standard.



In alcune regioni e contesti, l'EHS è indicato come HSE (Health, Safety and Environment, Salute, Sicurezza e Ambiente) tra molti altri acronimi simili come EHS, SHE, OHS, WHS, QHSE, HSSE e altri ancora, ma probabilmente si riferiscono alla stessa disciplina.

L’EHS comprende tre discipline correlate: