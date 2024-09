Che cos'è un report di sostenibilità?

L'obbligo per un'azienda di presentare un report di sostenibilità dipende dalla sua ubicazione. In Europa, ad esempio, alcune organizzazioni hanno un obbligo di regolamentazione in materia di investimenti sostenibili e ESG. Si consideri la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), una normativa dell'Unione Europea che richiede alle aziende di rendicontare l'impatto ambientale e sostenibile delle loro attività commerciali, nonché le loro iniziative in materia di ESG.

Negli Stati Uniti, invece, le società non sono obbligate a fornire metriche ESG o di sostenibilità nelle loro relazioni annuali, con l'eccezione della California, che ha recentemente emanato leggi sul clima che obbligano a fornire alcune informazioni relative al clima. Tuttavia, spesso è nel loro interesse farlo, poiché le istituzioni e gli individui tengono sempre più conto dei punteggi ESG delle aziende per le loro decisioni di investimento.

Inoltre, le aziende del Nord America devono ancora attenersi alle linee guida stabilite dalla Security Exchange Commission (SEC). La SEC è responsabile dell'identificazione di eventuali comportamenti scorretti legati ai criteri ESG, come il greenwashing o la frode. Le organizzazioni di terze parti, come Bloomberg, S&P Dow Jones Indices e altre, misurano il potenziale impatto dei rischi relativi ai criteri ESG e questi rating possono essere utilizzati in combinazione con altri dati economici per informare le decisioni degli investitori.

A partire dal 2026, le aziende pubbliche brasiliane saranno tenute a divulgare annualmente informazioni sulla sostenibilità e sul clima. I requisiti saranno basati sugli standard ISSB. Allo stesso modo, le grandi imprese australiane saranno tenute a rispettare i requisiti obbligatori di informativa finanziaria sul clima a partire dal 2024. Pur essendo stabiliti dall'Australian Accounting Standards Board (AASB), questi principi si allineeranno anche a quelli stabiliti dall'ISSB.