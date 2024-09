Che cos'è la logistica della supply chain?

Molte aziende sono alla ricerca di modi per proteggere meglio lo spostamento delle merci lungo la supply chain globale, per garantire la resilienza in caso di interruzione. Ma dalla pianificazione della produzione allo storage delle merci fino alla risoluzione dei problemi per i clienti finali, la logistica è una sfida complessa. Il coordinamento delle attività di gestione della supply chain tra più fornitori, produttori e fornitori di trasporti che lavorano in diverse regioni aggiunge complessità alla pianificazione e all’organizzazione. Inoltre, la domanda dei clienti cambia sempre, il che significa che adattarsi alle tendenze del mercato e alle esigenze dei clienti in rapida evoluzione può essere difficile. L'individuazione e la mitigazione dei rischi, tra cui l'affidabilità dei fornitori, le interruzioni dei trasporti e i fattori geopolitici, comportano delle sfide.

Alcune aziende sfruttano la tecnologia per affrontare le sfide della gestione della supply chain. Le tecnologie avanzate offrono nuovi e potenti modi per lavorare con l'analisi della supply chain, oltre a migliorare la visibilità e la trasparenza della supply chain, tra cui: