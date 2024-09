La blockchain per il business è preziosa per le entità che effettuano transazioni tra loro. Con la tecnologia di registro distribuito, i partecipanti autorizzati possono accedere contemporaneamente alle stesse informazioni per migliorare l'efficienza, creare la fiducia ed eliminare le difficoltà. La blockchain consente anche a una soluzione di adeguare rapidamente dimensione e scala e molte soluzioni possono essere adattate perché eseguano più attività in tutti i settori. La blockchain per il business offre questi vantaggi in base a quattro attributi unici di questa tecnologia:

Consenso:i registri condivisi vengono aggiornati solo dopo che la transazione è stata convalidata da tutti i partecipanti pertinenti che sono coinvolti.

Replica: dopo che un blocco - il record di un evento - è stato approvato, viene creato automaticamente nei registri per tutti i partecipanti a quel canale. Ogni partner della rete vede e condivide un'unica "realtà attendibile" delle transazioni.

Immutabilità:è possibile aggiungere più blocchi ma non rimuoverli; esiste, pertanto, un record permanente di ogni transazione, il che aumenta la fiducia tra le parti interessate.

Sicurezza: solo alle entità autorizzate è consentito creare blocchi e accedervi. Solo ai partner attendibili viene concessa l'autorizzazione di accesso.

Scopri in che modo la blockchain può trasformare il tuo business

I leader di business vedranno in che modo la blockchain può contribuire a creare dei processi più efficienti e nuovi modelli finanziari. Questa guida pratica include casi di utilizzo specifici per i settori e insight. Visualizza un'anteprima gratuita e risparmia il 50% sull'edizione disponibile per il download oppure su quella cartacea completa.